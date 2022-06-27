У Варшаві відкрилася виставка військової техніки РФ, яку знищили бійці ЗСУ (фото)

Це перша експозиція розбитих танків та гаубиць країни-агресора за межами України. Після Польщі її покажуть в Іспанії та Португалії.

У Варшаві 27 червня відкрилася виставка "За нашу та вашу свободу", на якій представлена військова техніка РФ, знищена в Україні. Вона триватиме до 6 липня. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

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Це перша експозиція розбитої російської техніки після вторгнення агресора за межами країни.

У межах експозиції на Замковій площі представлені:

танк Т-72Б, знищений 31 березня під час бою біля села Дмитрівка Бучанського району;

російська самохідна гаубиця 2С19 "Мста-С", розбита на Сумщині. Як зазначають у Міноборони, в артилерійських дуелях із цією САУ беруть участь зокрема польські САУ "Краб";

залишки снарядів реактивних систем залпового вогню "Ураган" та "Смерч".

"Це руйнівна невиборна зброя, яка використовується російською армією для атак на мирні українські міста та цивільні об'єкти, що є воєнним злочином", — уточнила пресслужба МО України.

[ + – ] Виставка розбитої техніки РФ у Польщі [ + – ] Монтаж виставки у Варшаві [ + – ] Виставка розбитої техніки РФ у Польщі [ + – ] Виставка розбитої техніки РФ у Польщі [ + – ] Виставка розбитої техніки РФ у Польщі

Раніше відкриття виставки анонсував міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, після Польщі виставку також покажуть у Мадриді, Лісабоні, Берліні та Парижі.

Глава канцелярії прем'єр-міністра Республіки Польща Міхал Дворчик, зі свого боку, заявив, що виставка зробить видимими "звірства" РФ і продемонструє реакцію України на військову агресію.

"З одного боку, ми показуємо звірства, які російська армія творить в Україні, а з іншого боку, показуємо героїчну оборону Збройних Сил України та результати цих боїв", — зокрема, прокоментував Дворчик.

Нагадаємо, Росія почала розконсервувати танки Т-64А для перекидання їх на війну. Офіційно Т-64 не перебуває на озброєнні в російських військ, мабуть, тому немає даних, скільки їх перебуває на зберіганні.

Раніше стало відомо, що осетинський батальйон "Аланія" отримав на озброєння танки Т-62МВ.