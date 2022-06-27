В Варшаве открылась выставка военной техники РФ, которую уничтожили бойцы ВСУ (фото)

Это первая экспозиция разбитых танков и гаубиц страны-агрессора за пределами Украины. После Польши ее покажут в Испании и Португалии.

В Варшаве 27 июня открылась выставка "За нашу и вашу свободу", на которой представлена военная техника РФ, уничтоженная в Украине. Она продлится до 6 июля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Это первая экспозиция разбитой российской техники после вторжения агрессора за пределами страны.

В рамках экспозиции на Замковой площади представлены:

танк Т-72Б, уничтоженный 31 марта во время боя возле села Дмитровка Бучанского района;

российская самоходная гаубица 2С19 "Мста-С", разбитая в Сумской области. Как отмечают в Минобороне, в артиллерийских дуэлях с этой САУ принимают участие, в том числе, польские САУ "Краб";

остатки снарядов реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Смерч".

"Это разрушительное неизбирательное оружие, использующиеся российской армией для атак на мирные украинские города и гражданские объекты, что является военным преступлением", — уточнила пресс-служба МО Украины.

[ + – ] Выставка разбитой техники РФ в Польше [ + – ] Монтаж выставки в Варшаве [ + – ] Выставка разбитой техники РФ в Польше [ + – ] Выставка разбитой техники РФ в Польше [ + – ] Выставка разбитой техники РФ в Польше

Ранее открытие выставки анонсировал министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, после Польши выставку также покажут в Мадриде, Лиссабоне, Берлине и Париже.

Глава канцелярии премьер-министра Республики Польша Михал Дворчик, в свою очередь, заявил, что выставка сделает видимыми "зверства" РФ и продемонстрирует реакцию Украины на военную агрессию.

"С одной стороны мы показываем зверства, которые российская армия творит в Украине, а с другой стороны показываем героическую оборону Вооруженных Сил Украины и результаты этих боев", — в частности, прокомментировал Дворчик.

Напомним, Россия начала расконсервировать танки Т-64А для переброски их на войну. Официально Т-64 не состоит на вооружении у российских войск, вероятно, поэтому и нет данных, сколько их находится на хранении.

Ранее стало известно, что осетинский батальон "Алания" получил на вооружение танки Т-62МВ.