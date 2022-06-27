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Военный Фокус Российско-украинская война

В Варшаве открылась выставка военной техники РФ, которую уничтожили бойцы ВСУ (фото)

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Фото: East News Press Agency

Это первая экспозиция разбитых танков и гаубиц страны-агрессора за пределами Украины. После Польши ее покажут в Испании и Португалии.

В Варшаве 27 июня открылась выставка "За нашу и вашу свободу", на которой представлена военная техника РФ, уничтоженная в Украине. Она продлится до 6 июля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Это первая экспозиция разбитой российской техники после вторжения агрессора за пределами страны.

В рамках экспозиции на Замковой площади представлены:

  • танк Т-72Б, уничтоженный 31 марта во время боя возле села Дмитровка Бучанского района;
  • российская самоходная гаубица 2С19 "Мста-С", разбитая в Сумской области. Как отмечают в Минобороне, в артиллерийских дуэлях с этой САУ принимают участие, в том числе, польские САУ "Краб";
  • остатки снарядов реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Смерч".

"Это разрушительное неизбирательное оружие, использующиеся российской армией для атак на мирные украинские города и гражданские объекты, что является военным преступлением", — уточнила пресс-служба МО Украины.

выставка техника рф польша, выставка польша, разбитая российская техника
Выставка разбитой техники РФ в Польше
выставка техника рф польша, выставка польша, разбитая российская техника
Монтаж выставки в Варшаве
выставка техника рф польша, выставка польша, разбитая российская техника
Выставка разбитой техники РФ в Польше
выставка техника рф польша, выставка польша, разбитая российская техника
Выставка разбитой техники РФ в Польше
выставка техника рф польша, выставка польша, разбитая российская техника
Выставка разбитой техники РФ в Польше
выставка техника рф польша, выставка польша, разбитая российская техника
выставка техника рф польша, выставка польша, разбитая российская техника
выставка техника рф польша, выставка польша, разбитая российская техника
выставка техника рф польша, выставка польша, разбитая российская техника
выставка техника рф польша, выставка польша, разбитая российская техника

Ранее открытие выставки анонсировал министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, после Польши выставку также покажут в Мадриде, Лиссабоне, Берлине и Париже.

Глава канцелярии премьер-министра Республики Польша Михал Дворчик, в свою очередь, заявил, что выставка сделает видимыми "зверства" РФ и продемонстрирует реакцию Украины на военную агрессию.

"С одной стороны мы показываем зверства, которые российская армия творит в Украине, а с другой стороны показываем героическую оборону Вооруженных Сил Украины и результаты этих боев", — в частности, прокомментировал Дворчик.

Напомним, Россия начала расконсервировать танки Т-64А для переброски их на войну. Официально Т-64 не состоит на вооружении у российских войск, вероятно, поэтому и нет данных, сколько их находится на хранении.

Ранее стало известно, что осетинский батальон "Алания" получил на вооружение танки Т-62МВ.