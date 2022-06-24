Россия начала расконсервировать танки Т-64А для переброски их на войну (фото)

Официально Т-64 не состоит на вооружение у российских войск, вероятно, поэтому и нет данных, сколько их находится на хранении.

В России был замечен эшелон со снятыми с хранения танками Т-64А и Т-72. Об этом сообщает Defense Express.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Появились изображения из российского Урала эшелона с танками Т-64А и Т-72. Вероятно, он направляется на Донбасс, чтобы восполнить потери РФ. Танки Т-64А — это первая серийная версия бронетехники. Отмечается, что это морально устаревшая модификация танка со старым прицелом наводчика ТПД-2-49 и слабым стабилизатором орудия.

[ + – ] Эшелон с танками Т-64А

Как утверждают авторы, Т-64А на 20-30% имеет меньшую огневую мощь, чем следующая модификация Т-64Б. Танк можно модифицировать до уровня Т-64Б путем установки лазерного прицела, но вероятнее всего, ВС РФ решили отправить их в таком виде.

При этом официально Т-64 не состоит на вооружении у России. Также в открытом доступе нет информации о том, сколько таких танков состоит на хранении.

[ + – ] Т-64А - это первая серийная версия танка

Т-64 — это разработка Харьковского конструкторского бюро имени Морозова с производством на заводе имени Малышева. С 1963 по 1987 годы было выпущено свыше 13 000 танков. Является основным боевым танком в ВСУ в различных модификациях.

Напомним, 21 июня стало известно, что осетинский батальон "Алания" получил на вооружение танки Т-62МВ.

18 июня колонна российских Т-62 была замечена в районе Попасной. Танки были в версии Т-62М и с "мангалами" на башне.