Росія почала розконсервувати танки Т-64А для перекидання їх на війну (фото)

Офіційно Т-64 не є на озброєнні в російських військ, ймовірно, тому немає даних, скільки їх знаходиться на зберіганні.

В Росії помічений ешелон зі знятими зі зберігання танками Т-64А та Т-72. Про це повідомляє Defense Express.

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З'явилися зображення з російського Уралу ешелону з танками Т-64А та Т-72. Ймовірно, він прямує на Донбас, щоб поповнити втрати РФ. Танки Т-64А — це перша серійна версія бронетехніки. Зазначається, що це морально застаріла модифікація танка зі старим прицілом навідника ТПД-2-49 та слабким стабілізатором зброї.

[ + – ] Ешелон із танками Т-64А

Як стверджують автори, Т-64А на 20-30% має меншу вогневу міць, ніж наступна модифікація Т-64Б. Танк можна модифікувати до рівня Т-64Б шляхом установки лазерного прицілу, але найімовірніше, ЗС РФ вирішили відправити їх у такому вигляді.

Водночас офіційно Т-64 не перебуває на озброєнні в Росії. Також у відкритому доступі немає інформації про те, скільки таких танків перебуває на зберіганні.

[ + – ] Т-64А – це перша серійна версія танка

Т-64 це розробка Харківського конструкторського бюро імені Морозова з виробництвом на заводі імені Малишева. З 1963 по 1987 роки випущено понад 13 000 танків. Є основним бойовим танком у ЗСУ у різних модифікаціях.

Нагадаємо, 21 червня стало відомо, що осетинський батальйон "Аланія" отримав на озброєння танки Т-62МВ.

18 червня колона російських Т-62 помічена в районі Попасної. Танки були у версії Т-62М та з "мангалами" на башті.