Колона російських Т-62 із "мангалами" на вежі помічена в районі Попасної (відео)

Спершу застарілі танки були помічені на Херсонському напрямку, а тепер росЗМІ опублікували їх у районі села Врубівка.

За десятки кілометрів від агломерації Лисичанськ-Сєвєродонецьк із боку тимчасово окупованої Врубівки було помічено колону застарілих танків Т-62. Про це повідомляють російські пропагандисти в телеграм-каналі.

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Вказується, що застарілі танки були в районі села Врубівка, що за 40 км від Сєвєродонецька. Подібні Т-62М були помічені раніше в Херсонській області.

Як видно з відео, на танках немає додаткового динамічного захисту, тільки на одному з них наварені зверху ґрати, які також відомі під назвою "мангал" через зовнішню схожість.

[ + – ] Пост пропагандистів про модернізацію Т-62М

При цьому пропагандисти запевняють, що посилення на даху вежі має підвищити виживання екіпажу від атак зверху — ударів Javelin і боєприпасів із безпілотників.

Водночас російські танкісти в інтерв'ю росЗМІ заявляли, що встановлення ґрат на дах вежі робило все лише гірше:

не рухається кулемет

антена замикалася об ґрати і спалахувала

у разі спалаху танка з нього неможливо вибратися

Вказується, що Т-62М має посилений захист дна, лобової частини корпусу та вежі, а також екрани "Брови Ілліча". Танки виявили себе у боях у Сирії.

Серед причин, через які РФ зняла зі зберігання 60-річні танки, — великі втрати в бронетехніці. За даними проекту Oryx, ворог втратив уже 781 танк. Усього втрати в техніці ЗС РФ під час вторгнення становить 4430 одиниць.

Нагадаємо, 5 червня танки Т-62М були помічені на території Херсонської області. Надійшли танки з окупованого Криму ешелоном у Мелітополь.