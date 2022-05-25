ЗС РФ пригнали в Мелітополь застарілі танки Т-62 (відео)

Середній танк Т-62М — це радянський танк, який розробляли в 1950-х роках і прийняли на озброєння в 1961 році.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Російські окупанти поповнили арсенал військової техніки в контрольованому ними Мелітополі, повідомляють волонтери організації InformNapalm.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

На озброєння загарбників прибули старі танки Т-62. Відео прибуття ешелону також було зафіксовано на залізничному вокзалі Мелітополя.

Зняття зі зберігання старих танків Т-62 було помічено в Каменськ-Шахтинському Ростовської області. Цими танками доукомплектують танковий полк резерву на базі 150 МСД 8А, який зазнав великих втрат під час російського військового вторгнення в Україну.

Також джерело зазначає, що в Новоозерному, на території тимчасово окупованого Криму, розпочато розконсервацію танків Т-62, що перебувають на зберіганні.

Танк Т-62 оснащений 115-мм гладкоствольною гарматою. Проти сучасніших танків вона не дуже ефективна. Т-62М отримав динамічний захист "Контакт-5" на вежі та "Контакт-1" на корпусі. Також був замінений двигун на потужніший і нову систему управління вогнем.

Раніше Фокус розповідав, що російські війська розконсервують середні танки Т-62, щоб не дати ЗСУ просунутися на Херсонському чи Миколаївському напрямку. Зазначається, що 24 травня ЗСУ знищили як мінімум один БМП-3 у селі Олександрівка на Херсонщині — так українська армія підбирається до околиць самого Херсона.

Також стало відомо, що захисники Маріуполя під час оборони від атак російських окупантів використовували танки з постаментів. Техніка з постаментів служила як зміцнення оборонних позицій, у тому числі під час прориву російських окупантів. Маріупольський гарнізон для цих цілей задіяв танки Т-54 та Т-64.