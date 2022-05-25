ВС РФ пригнали в Мелитополь устаревшие танки Т-62 (видео)

Средний танк Т-62М — это советский танк, разрабатываемый в 1950-х годах и принятый на вооружение в 1961 году.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Российские оккупанты пополнили арсенал военной техники в контролируемом ими Мелитополе, сообщают волонтеры организации InformNapalm.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

На вооружение захватчиков прибыли старые танки Т-62. Видео прибытия эшелона также зафиксировано на железнодорожном вокзале Мелитополя.

Снятие с хранения старых танков Т-62 было замечено в Каменск-Шахтинском, Ростовской области. Этими танками доукомплектуют танковый полк резерва на базе 150 МСД 8А, которая понесла большие потери в ходе российского военного вторжения в Украину.

Также источник отмечает, что в Новоозерном, на территории временно оккупированного Крыма, начата расконсервация находящихся на хранении танков Т-62.

Танк Т-62 оснащен 115-мм гладкоствольной пушкой. Против более современных танков она не очень эффективна. Т-62М получил динамическую защиту "Контакт-5" на башне и "Контакт-1" на корпусе. Также был заменен двигатель на более мощный и новую систему управления огнем.

Ранее Фокус рассказывал, что российские войска расконсервируют средние танки Т-62, чтобы не дать ВСУ продвинуться на Херсонском или Николаевском направлении. Отмечается, что 24 мая ВСУ уничтожили как минимум один БМП-3 в селе Александровка в Херсонской области: таким образом, украинская армия подбирается к окраинам самого Херсона.

Также стало известно, что защитники Мариуполя при обороне от атак российских оккупантов, использовали танки с постаментов. Техника с постаментов служила в качестве укрепления оборонных позиций. В том числе и во время прорыва российских оккупантов. Мариупольский гарнизон для этих целей задействовал танки Т-54 и Т-64.