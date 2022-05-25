Россия планирует применить устаревшие танки Т-62 на юге Украины, — СМИ

Российские войска расконсервируют средние танки Т-62, чтобы не дать ВСУ продвинуться на Херсонском или Николаевском направлении.

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В России снимают с хранения устаревшие танки Т-62М. Их будут использовать на Херсонском или Николаевском направлениях. Об этом сообщает Defense Express, ссылаясь на источники.

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Устаревшие танки обладают слабым бронированием и пушкой калибром 115-мм, которая не имеет шансов против тех же Т-72, утверждают в издании. Сразу несколько источников издания назвали позиции, где РФ готовится применить танки Т-62М.

Российская армия сняла с хранения танки с 943-го центра обеспечения мобилизационного развертывания, в Новоозерном, что на территории оккупированного Крыма.

Указывается, что враг уже подготовил к отправке целый танковый батальон из Т-62М. Вероятнее всего, ВС РФ будут применять бронетехнику на южном направлении, чтобы сдержать наступление украинской армии на Николаевском и Херсонском направлениях.

Также в издании подчеркнули, что 24 мая ВСУ уничтожили как минимум один БМП-3 в селе Александровка в Херсонской области. Украинская армия подбирается к окраинам областного центра.

Почему Т-62 — это устаревшая техника?

Средний танк Т-62М — это советский танк, разрабатываемый в 1950-х годах и принят на вооружение в 1961 году. На его вооружении находится 115-мм пушка. Против более современных танков она не очень эффективна. Т-62М получил динамическую защиту "Контакт-5" на башне и "Контакт-1" на корпусе. Также был заменен двигатель на более мощный и новую систему управления огнем. Однако даже с дополнительной динамической защитой Т-62 будут уязвимой целью для украинских танков и противотанковых ракетных комплексов.

[ + – ] Танки Т-62М получили динамическую защиту

Напомним, ВС РФ хотят мобилизировать херсонцев на войну против Украины. По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, Херсон можно освободить, но для этого ВСУ должны превосходить врага в три раза.