Росія планує застосувати застарілі танки Т-62 на півдні України, — ЗМІ

Російські війська розконсервують середні танки Т-62, щоб не дати ЗСУ просунутися на Херсонському або Миколаївському напрямку.

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У Росії знімають зі зберігання застарілі танки Т-62М. Їх використовуватимуть на Херсонському чи Миколаївському напрямках. Про це повідомляє Defense Express, посилаючись на джерела.

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Застарілі танки мають слабке бронювання і гармату калібру 115-мм, яка не має шансів проти тих же Т-72, стверджують у виданні. Відразу кілька джерел видання назвали позиції, де РФ готується застосувати танки Т-62М.

Російська армія зняла зі зберігання танки з 943-го центру забезпечення мобілізаційного розгортання в Новоозерному, що на території окупованого Криму.

Вказують, що ворог уже підготував до відправлення танковий батальйон з Т-62М. Найімовірніше, ЗС РФ застосовуватимуть бронетехніку на південному напрямку, щоб стримати наступ української армії на Миколаївському та Херсонському напрямах.

Також у виданні наголосили, що 24 травня ЗСУ знищили як мінімум один БМП-3 у селі Олександрівка на Херсонщині. Українська армія підбирається до околиць обласного центру.

Чому Т-62 це застаріла техніка?

Середній танк Т-62М — це радянський танк, який розробляли в 1950-х роках і прийняли на озброєння у 1961 році. На його озброєнні знаходиться 115 мм гармата. Проти сучасніших танків вона не дуже ефективна. Т-62М отримав динамічний захист "Контакт-5" на вежі та "Контакт-1" на корпусі. Також замінений двигун на потужніший і нову систему управління вогнем. Проте навіть із додатковим динамічним захистом Т-62 будуть вразливою ціллю для українських танків та протитанкових ракетних комплексів.

[ + – ] Танки Т-62М отримали динамічний захист

Нагадаємо, ЗС РФ хочуть мобілізувати херсонців на війну проти України. За словами генерал-майора Дмитра Марченка, Херсон можна звільнити, але для цього ЗСУ мають перевершувати ворога втричі.