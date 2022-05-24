Потрібно втричі більше сил: генерал пояснив, як ЗСУ може звільнити Херсон (відео)
За словами Дмитра Марченка, ЗСУ було простіше воювати із загарбниками, коли ті наступали "з коліс". Але після обладнання позицій знадобиться чисельна перевага над ворогом.
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Збройні сили України (ЗСУ) здатні звільнити Херсон та Снігурівку Миколаївської області від російських окупантів. Таку думку висловив в інтерв'ю "НікВесті" генерал-майор Дмитро Марченко, який командував обороною Миколаєва на початку повномасштабної агресії Росії.
Спочатку наступи на цих ділянках втратили тактичний час, тому армія РФ встигла зайти до населених пунктів та влаштуватися, заявив генерал-майор.
ЗСУ було простіше воювати із загарбниками, коли вони наступали "з коліс". Але після обладнання позицій треба мати сил та коштів утричі більше, ніж у ворога, продовжив Марченко.
"Якщо там рота, нам потрібно туди висувати мінімум батальйон, щоб мати хоча б якусь перевагу", — пояснив військовий.
Говорячи про складність звільнення окупованих міст, він розповів про принцип ЗСУ не стріляти у мирні населені пункти, оскільки це небезпечно для їхніх мешканців.
У перші дні війни ЗС РФ виходили на дороги, але потім почали ховатися селами. ЗСУ у село не стріляють, бо там люди.
"Був такий випадок: глава ОТГ зателефонував, сказав: "Все, там людей немає, там купа танків, можете зносити з лиця землі це село". Потім, як виявилося, його просто взяли в полон і змусили зателефонувати. Всіх людей, які сиділи у підвалах, росіяни повиганяли нагору, самі поховалися в них", — розповів Марченко.
Російським загарбникам, за його оцінкою, треба було показати картинку, що "українці знищують одне одного".
"У нас принципово — якщо в селі 3-4 сім'ї, ми по селу не б'ємо. Це ускладнювало наш опір та порядок ведення бойових дій, дуже ускладнювало, але це наші принципи", — підсумував військовий.
Нагадаємо, що окупаційна влада Херсонської області ввела з 23 травня в обіг рублі, вони ходять разом з гривнею.
Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім 14 травня закликав мешканців окупованого Херсона не сумніватися у звільненні міста.