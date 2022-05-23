Окупанти РФ ввели в обіг рублі у Херсонській області (відео)

Глава окупаційної адміністрації регіону розповів, що "найближчим часом" у місті відкриють відділення одного з російських банків. У ньому мешканці міста зможуть відкривати рахунки.

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На Херсонщині вводиться бівалютна зона. Тепер разом з українською гривнею на захоплених російською армією територіях із 23 травня в обіг вводяться рублі. Про це заявив голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо, повідомляє російське видання "РИА Новости".

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"Сьогодні буде видано указ, який формалізує введення в Херсонській області бівалютної зони. Тобто це означає, що всі торговці мають право — спочатку мають право, а потім будуть зобов'язані — виставляти цінники у двох валютах, у гривні й у російському рублі", — заявив він.

За його словами, курс гривні до рубля рахуватиметься 1:2, так за одну гривню даватимуть два рублі. Сальдо також повідомив, що "найближчим часом" у Херсоні буде відкрито перше відділення одного з російських банків. У ньому мешканці міста зможуть відкривати рахунки.

Нагадаємо, 12 травня Фокус писав, що Центральний банк РФ може опинитися під новими санкціями, якщо запровадить рублеву зону на окупованих територіях Херсонської області.

Раніше, 28 квітня заступник глави окупаційної адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов заявив, що з 1 травня в обіг буде введено в обіг рубль, а повний перехід на російську валюту займе приблизно 4 місяці.

30 квітня стало відомо, що рубль введуть в окупованому Енергодарі Запорізької області. У магазинах міста вже продають продукти за російську валюту, також окупанти планують відкрити відділення "Сбербанка" на базі українського "Ощадбанку".