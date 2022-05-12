До яких наслідків для Росії призведе спроба ввести рублі в Херсонській області

Спроба введення рубля на тимчасово окупованих територіях України — це порушення Росією та її центробанком міжнародного права, що спричинить нові санкції.

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Центральний банк Росії може опинитися під новими санкціями через спроби ввести в обіг рублі на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Таку думку висловив виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

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"Фактично може йтися про додаткові санкції проти центрального банку Росії, тому що офіційне введення валюти іншої країни не може відбуватися без участі центрального банку. Відповідно, це може означати санкції проти центробанку Росії — наприклад, його участь у Міжнародному валютному фонді, виключення з МВФ", — зазначив Вишлінський.

Зі свого боку, Анатолій Амелін, співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього, говорить про необхідність максимально ускладнити роботу Центробанку РФ із іноземною валютою.

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"Де рублі — там Росія". Навіщо агресор вводить свою валюту в Херсонській області

"Найголовніші санкції, які можуть бути, — це відключення центробанку Росії від SWIFT і, за можливості, відключення від інших міжнародних платіжних систем", — сказав Амелін.

Також він припускає, що "рубль може бути визнаний валютою, яка буде під санкціями, із забороною використовувати цю валюту у своїх операціях".

Докладніше про спроби економічної експансії РФ читайте в статті Фокусу "Рубль у Херсонській області. Навіщо Росія вводить свою валюту та які можуть бути наслідки".