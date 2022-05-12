К каким последствиям для России приведет попытка ввести рубли в Херсонской области

Попытка введения рубля на временно оккупированных территориях Украины — это нарушение Россией и ее центробанком международного права, что повлечет за собой новые санкции.

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Центральный банк России может оказаться под новыми санкциями из-за попыток ввести в оборот рубли на временно оккупированных территориях Херсонской области. Такую мысль высказал Фокусу исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

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"Фактически может идти речь о дополнительных санкциях против центрального банка России, так как официальное введение валюты другой страны не может происходить без участия центрального банка. Соответственно, это может означать санкции против центробанка России – например, по его участию в Международном валютном фонде, исключении из МВФ", — отметил Вышлинский.

Со своей стороны, Анатолий Амелин, соучредитель и директор экономических программ Украинского института будущего говорит о необходимости максимально усложнить работу Центробанка РФ с иностранной валютой.

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"Где рубли — там Россия". Зачем агрессор вводит свою валюту в Херсонской области

"Самые главные санкции, которые могут быть — это отключение центробанка России от SWIFT и, по возможности, отключение от других международных платежных систем", — сказал Амелин.

Также он допускает, что "рубль может быть признан валютой, которая будет под санкциями, с запретом использовать эту валюту в своих операциях".

Подробнее о попытках экономической экспансии РФ читайте в статье Фокуса "Рубль в Херсонской области. Зачем Россия вводит свою валюту и какие могут быть последствия".