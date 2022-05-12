"Где рубли — там Россия". Зачем агрессор вводит свою валюту в Херсонской области

Оккупанты планируют ввести в Херсонской области в обращение рубль. Так ли это, какой будет валюта в Херсоне, как украинский бизнес будет платить налоги и не исключат ли Россию в наказание из МВФ?

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"Да, есть сообщения о намерениях ввести в обращение рубли на оккупированной части Херсонской области", — подтверждает глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута.

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"Это нарушение монетарного суверенитета Украины. Фактически — объявление войны со стороны центрального банка РФ. И юридическое признание оккупации (не "спецоперации", а оккупации!) части суверенного государства Россией", — полагает финансовый аналитик, ассоциированный эксперт аналитического центра CASE Украина Евгений Дубогрыз.

Рубль в Херсонской области оккупанты хотят ввести с переходным периодом в три-четыре месяца, в это время будут ходить и гривны, и российская валюта. Фокус расспросил экономистов и юристов, зачем России такой шаг и какие последствия могут быть для Украины и России.

Рубль в Херсонской области — политический шаг

Попытка ввести в Херсонской области рубль — решение политическое, уверены эксперты.

"Это скорее даже информационный шаг. Потому что физически обеспечить обращение рубля на этих территориях без развития банковской системы, без доступа к электронному обороту нельзя. Придется завозить кэш. А это – возврат к концу 80-х – началу 90-х, там нет экономики", — говорит Фокусу Анатолий Амелин, соучредитель и директор экономических программ Украинского института будущего.

России нужен пропагандистский символизм: "Там, где рубли — там Россия" как для внешней аудитории, так и для живущих на оккупированных землях украинцев. Мол, "смотрите, мы здесь платим пенсии, а Украина обо всех забыла", отмечает Наталья Шаповал, вице-президент по экономико-политическим исследованиям KSE.

По ее словам, операционно способность России ввести рубль на временно оккупированных территориях Херсонщины зависит от военного продвижения РФ и возможности закрепления на территории на долгое время.

"Значительный символизм этого действия будет толкать их на завоз своих машин с кэшем. Однако пока они не смогут перевести предприятия на рубли, экономического смысла это не возымеет", — считает Шаповал.

[ + – ] Рубль в Херсонской области оккупанты хотят ввести с переходным периодом в три-четыре месяца Фото: Flickr

Оккупация рублем: Крым, ОРДЛО, Херсонская область

Россия уже ввела в оборот рубли в аннексированном Крыму и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в 2014-ом году.

Евгений Дубогрыз подчеркивает, что в тех обстоятельствах Нацбанк Украины вряд ли мог обеспечить полноценное обращение гривны на оккупированных территориях — инфраструктура была разрушена, не было таких возможностей системы электронных платежей (СЭП). А сейчас электронные платежи работают, как и отделения банков, могут быть проблемы разве что с подвозом наличных гривен.

В Нацбанке подчеркивают, что банковская система Украины способна обеспечивать оборот гривны на временно захваченных территориях согласно украинскому законодательству.

Как платить налоги в бюджет Украины, если на Херсонщине введут рубли

Россия может "инфицировать" украинскую финансовую систему санкциями, если ей удастся открыть отделение условного Сбербанка на временно оккупированных территориях Херсонской области, предостерегает Наталья Шаповал.

По ее словам, России может быть интересно перевести какой-то бизнес на оккупированных территориях на рубли, чтобы расширить свою торговлю. И это тоже может нести риски для Украины, предупреждает Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии.

"До тех пор, пока расчеты идут в гривнах и включена украинская банковская система — это дает возможность сохранять уплату налогов в украинский бюджет. Если будет расчет в рублях, либо полностью наличными, либо через какие-нибудь южноосетинские банки – это, соответственно, лишит бизнес возможности платить налоги Украине", — говорит Фокусу Вышлинский.

Рубль вместо гривны? Еще больше санкций против России

Российские захватчики нарушают международное право, ограничивая обращение гривны и пытаясь ввести оборот российского рубля на временно оккупированных территориях Украины, уверены в Нацбанке Украины.

"Мы рассматриваем это как грубое нарушение международного права, в частности, Гаагской конвенции, III Женевской конвенции и IV Женевской конвенции", — отмечает регулятор.

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Также оккупационные власти РФ идут на нарушение статьи 43 Положения о законах и обычаях войны на суше. Об этом говорят и в НБУ, и Александр Камша, адвокат, арбитражный управляющий юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры". В комментариии Фокусу он подчеркнул, что оккупационные власти должны обеспечить соблюдение существующих в стране законов. А согласно ч. 1 ст. 192 Гражданского кодекса, денежная единица Украины — гривна.

"Таким образом, действия оккупантов относительно введения собственной валюты на территории Украины являются ничем иным, как нарушением существующих в Украине законов", — констатирует Александр Камша.

Если Центробанк РФ будет продолжать попытки ввести хождение рубля на оккупированных территориях, власти Украины намерены призвать мировое сообщество и международные финансовые организации ввести дополнительные санкции против РФ, в частности — против Центрального банка РФ и его руководства, сказали Фокусу в Нацбанке.

Евгений Дубогрыз предполагает, что попытка введения рубля в Херсонской области может стать поводом для приостановления членства России в МВФ или ее исключения из МВФ. Глеб Вышлинский тоже допускает вероятность такого решения.

Со своей стороны, Анатолий Амелин считает, что главные санкции, которые могут быть — отключение Центробанка России от SWIFT и других международных платежных систем.

Все это станет возможным, если России удастся ввести полноценный оборот рубля на временно оккупированных территориях Херсонской области.

"Но для того, чтобы действительно экономически оккупировать территорию — сначала нужно победить военных и гражданских. А этого мы не допустим", — утверждает Наталья Шаповал.

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