Под угрозой "референдума". Как живут Херсон, Мелитополь, Бердянск в условиях оккупации

Почти вся Херсонская область и большая часть Запорожской два месяца в оккупации. Эти украинские территории российская армия захватила в первые дни полномасштабного вторжения. Со стороны Крыма 24 февраля она вошла в Олешки и Геническ, 27 февраля – в Новую Каховку, 28 февраля – Бердянск, 2 марта – Херсон. Ныне в этих и окрестных населенных пунктах Россия проводит политику деукраинизации, пытаясь организовать и расширить фейковые республики.

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Городская атмосфера. Как живет оккупированный Бердянск

Срывают украинские флаги и демонтируют тризубы, восстанавливают памятники Ленина и вешают триколоры. А еще назначают своих представителей временных "администраций", начальников полиции. В Херсоне, Бердянске, Мелитополе не работает украинское телевидение, пользователи говорят о перебоях со связью и интернетом. Кто-то из местных в таких условиях пытается сотрудничать с россиянами, но большинство горожан выступают против оккупации, самые активные выходят с протестами на улицу. За это людей избивают и захватывают в заложники.

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"Я была участницей и организатором проукраинских митингов в Бердянске, которые проходили у нас две недели, – рассказывает Татьяна, жительница Бердянска. – Нескольких активистов и меня задержали россияне. Сначала Виталия. Он направлялся 15 марта после митинга домой, зашел в кафе. За ним восемь человек в форме, забрали, посадили в машину и увезли. Куда – было неизвестно. Отпустили после пяти дней пыток, 20 марта. В тот же день задержали меня".

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Татьяну задерживали дважды. Первый – на сутки, второй – на три дня. Применяли пытки и давили морально, чтобы она согласилась сотрудничать с россиянами, а после взяли слово, что Татьяна, как активистка, поможет организовать им будущий "референдум".

Местные жители говорят, что живут в атмосфере тотальной слежки.

"Во время митинга все люди были без масок, кроме одного. Объявляем минуту молчания по погибшим – шапку снимает, поем гимн Украины – губы не шевелятся. "Может он нас фотографировал. Знаете, когда меня задержали, они знали обо мне многое, даже то, что я дважды замужем была", – говорит Татьяна.

[ + – ] Митинг за Украину в Мелитополе Фото: Татьяна Кумок

Прохожих, особенно мужчин, на улицах проверяют представители Росгвардии – заглядывают не только в документы, но и телефоны.

"Раньше они ходили большими группами, сейчас по трое-четверо. Можно их встретить на каждом перекрестке. Идешь на рынок, и на отрезке в 150 метров от остановки приходится преодолеть шесть патрулей. Все с автоматами, в масках. Люди стараются на них не смотреть, глаза опускают. Могут изъять телефоны, просто не вернуть после проверки – в городе невозможно приобрести украинскую сим-карту, а им же надо как-то между собой разговаривать", – рассказывает местная жительница.

И с каждым днем давление только усиливается. Россияне находят новые формы. Например, хотят контролировать предпринимателей. Требуют, чтобы каждый из них пришел в горисполком до 30 апреля с украинскими документами и зарегистрировался заново. Без этого работать они не смогут. После "регистрации" придется платить налог – 20-50% в казну РФ. Кто не согласен, у того заберут бизнес. И зарплаты принуждают платить в рублях.

В магазинах появились российские и крымские продукты. Бердянский порт работает как хаб. Раньше технику возили, сейчас маленькие катера с продуктами. Цены высокие. Килограмм сахара стоит 80-90 гривен, а бывало, и по 150 гривен. Гуманитарную помощь не пропускают. Особенно лекарства. Люди с диабетом и онкологией лишены их. Бензина в Бердянске нет. Продают только 5-7 литров. Его стоимость 80 гривен.

Фейковый референдум, а в перспективе — "ХНР"

"Когда выпускали после задержания, сказали: сиди дома, учи гимн, тебя ждет "референдум" и парад на 9 мая. Проведешь ли у нас парад? Я говорю, что нужно еще дожить до 9 мая", – вспоминает Татьяна. Она рассказывает, что оккупанты предупреждали: Бердянск хотят присоединить к "ДНР", а Мелитополь – к "ХНР" (так называемая Херсонская республика), которую планируют образовать.

"К России присоединять никого не собираются, хотят провести "референдум" о независимости. Люди на него не пойдут, но боятся, что Украина их бросила. Я говорю, если удержим Мариуполь и отобьем Херсон, то шансы восстановить контроль – 99%", – уверена жительница Бердянска.

[ + – ] Рынок недавно открылся Фото: Елена Костюченко [ + – ] Очередь за хлебом в Херсоне Фото: Елена Костюченко

Сейчас понятно, что на новооккупированных территориях Россия планирует организовать псевдореферендум и псевдовыборы для того, чтобы легализовать свое незаконное пребывание в Украине, создать картинку для мира. А раз местные жители на сотрудничество не идут, могут привезти жителей так называемых "ЛДНР" и Крыма, чтобы организовывать митинги и другие массовые пророссийские акции. "Голосование" могут назначить на первые дни мая – после предполагаемого дня победы над Украиной.

По словам координатора избирательных и политических программ гражданской сети ОПОРА Ольги Айвазовской, ничего общего планируемый в Херсоне или Бердянске процесс с референдумом не имеет.

Во-первых, он не соответствует украинскому законодательству и международной практике.

Во-вторых, никакая цивилизованная страна мира, понимающая, что такое право и законный процесс волеизъявления, никогда не признает результаты этого действа как настоящий референдум.

"Эта мера нужна оккупантам исключительно для определенной пропагандистской деятельности в пределах РФ, возможно, относительно потенциального признания так называемой "ХНР" в перспективе. Исключительно для российской аудитории", – объясняет Айвазовская.

Не новый сценарий: так было в Крыму и в ОРДЛО

Эксперты отмечают, что Россия продолжает действовать на новых оккупированных территориях старыми методами. Так было в Крыму и отдельных регионах Донецкой и Луганской областей в 2014 году. Об этом рассказывает Фокусу аналитик "КрымSOS" Евгений Ярошенко.

"Мы наблюдаем общие черты с крымским сценарием. Во-первых, Херсонская область, как и Крымский полуостров, находятся под оккупацией русской армии. И там, и там российские военные вместе с другими силовиками полностью контролируют общественно-политическую жизнь", – говорит он.

Во-вторых, в таких условиях и в Крыму происходили, и происходят на Херсонщине массовые военные преступления и, возможно, даже преступления против человечности в отношении людей, не согласных с приходом оккупационной администрации. Речь идет о насильственных исчезновениях. Например, в Крыму за восемь лет оккупации, по данным Крым SOS, зафиксировано 44 случая насильственных исчезновений. Около половины из них пришлись как раз на период установления оккупационного режима. И жертвами были проукраинские активисты, выходившие на акции протеста против оккупантов. Подобное происходит и в Херсонской области, Запорожской области, Приазовье, в других областях, куда дошел "русский мир". Только количество задержанных в разы больше.

В-третьих, как и в Крыму, так и в новооккупированых областях на юге Украины наблюдается тенденция к массовому переселению. Сначала выдавливали всех несогласных и активных, а после привозили своих граждан. За семь лет, по оценкам экспертов, в Крым Россия перевезла от полумиллиона до миллиона своих граждан.

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Но в Крыму переселение началось не с первых дней оккупации. Сначала на полуострове были созданы предпосылки, когда демонстрировавшие проукраинский взгляд люди не могли жить в Крыму, и опасаясь преследований, вынуждены были выехать на материковую часть Украины. Дальше уже началось переселение граждан Российской Федерации и, по некоторым данным, за семь лет оккупации Крыма, Россия привезла туда от полумиллиона до миллиона российских граждан. Это при том, что к началу 2014 года население Крымского полуострова составляло чуть более двух миллионов человек.

"Что касается Херсона и других южных областей, то также наблюдается принудительная депортация, прежде всего, тех, кто проходит через фильтрационные лагеря, их Россия пытается вывезти на свою территорию. И можно даже утверждать, что есть риск, что если России удастся удержать контроль над Херсонской и другими областями, то может произойти заселение граждан России или коллаборантов из Крыма для того, чтобы поддерживать оккупационную администрацию, создать более лояльный состав населения", – говорит Ярошенко.

[ + – ] Проукраинский мирный митинг в Херсоне Фото: Елена Костюченко

Кроме того, можно говорить, что Россия действует по донбасскому сценарию. И там, и там процесс оккупации происходил в результате высокоинтенсивных боевых действий. То есть ВСУ, тероборона, другие силовые структуры оказывали ожесточенное сопротивление оккупантам.

Несмотря на вывешивание российских флагов, РФ не заявляет о намерении включить в свой состав Херсонскую, Запорожскую области, а пытается провести фейковый референдум и провозгласить некую "Херсонскую народную республику".

"Мы наблюдаем оккупацию через прокси-силы без формальной аннексии, как и было в ОРДЛО", — поясняет Ярошенко.