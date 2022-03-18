ХНР вам. Почему у России не выйдет создать новую псевдореспублику в Херсоне

Эксперты указывают, что для русских военных все еще остается шоком уровень сопротивления местного населения, с чем у себя на родине они никогда не сталкивались. Как оказалось, жители Херсонской области их не ждали и категорически против них, второе — безоружные люди совершенно не боятся вооруженных солдат.

Еще в начале марта российским военным удалось захватить вокзал и порт в Херсоне, а российская техника сразу же заехала под ОГА. Сегодня они практически оккупировали область, которая уже находится на грани гуманитарной катастрофы. Несмотря на большое сопротивление местного населения, которое не боится активно выходить на протесты, выкрикивая: "Русский солдат — фашистский оккупант" и позицию официальной местной власти, которая заявила, что никогда не признает попыток создать на территории Херсонской области "народную республику", оккупанты все же хотят продвинуть свой сценарий развития для области.

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К примеру, херсонские коллаборанты (куда вошел бывший мэр города Владимир Сальдо и другие российские пропагандисты) уже создали на псевдозаседании в захваченном здании Херсонского облсовета так называемый "Комитет спасения за мир и порядок".

"Как-то жить надо дальше. Строить дальше отношения и готовить какую-то структуру, которая может взять на себя ответственность за наведение порядка. Какие бы ни происходили события, именно Российская Федерация сегодня лично для меня является приоритетным направлением, которое мы ставим перед собой в формировании стабилизации в нашем регионе", — заявил пророссийский блогер-провокатор Кирилл Стремоусов.

[ + – ] "У них разваливаются все сценарии кроме как уйти или установить какой-то оккупационный режим без видимости легитимности", — говорит эксперт

Военный эксперт Олег Жданов говорит, что несмотря на сопротивление русские могут все же реализовать создание "Херсонской народной республики" уже в ближайшее время, и для этого им не нужно ничего кроме желания.

"Им это удастся сделать, причем они будут стараться сделать это в ближайшие несколько дней, возможно на следующей неделе, и я не думаю, что они особо будут смотреть на то, как это реализовать. Попытаются протянуть через Горсовет и псевдомитинг. Коллаборанты могут оперативно собраться и оформить это как захотят, главное — результат, особо церемониться не будут даже с референдумом. А протесты, которые неизбежно будут, будут подавляться Росгвардией, легальную власть будут запугивать, похищать, угрожать — у них правил нет", — говорит он.

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Эксперты указывают, что для русских военных все еще остается шоком уровень сопротивления местного населения, с чем у себя на родине они никогда не сталкивались. Как оказалось, жители Херсонской области их не ждали и категорически против них, второе — безоружные люди совершенно не боятся вооруженных солдат.

Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов не уверен, что задача поставлена только на создание "ХНР", есть еще несколько вариантов развития, в том числе присоединение области к России.

"Я не уверен, что их цель состоит в создании ХНР, более вероятен сценарий присоединения к России без всяких "Херсонских народных республик". Или третий сценарий, который они никак не могут выбрать — побег, потому что, с моей точки зрения, у них ничего не подготовлено, у них нет людей в истеблишменте, в бизнес-элите, учителей, адвокатов, депутатов на Херсонщине. У них нет электоральной поддержки и приверженного им общественного мнения, у них разваливаются все сценарии кроме как уйти или установить какой-то оккупационный режим без видимости легитимности, просто Херсонская оккупированная территория — "ХОТ". По тому, насколько неподготовлено медийное поле с их стороны, у меня складывается впечатление, что они растеряны и не знают, что делать дальше. Точечные похищения и убийства местных депутатов, активистов возможны, но у них недостаточно силового аппарата, они не знают оперативной ситуации по Украине, те кто на них работал из местных, то вводили в заблуждение, а московские кураторы еще искажали информацию, поэтому они оказались в ситуации, что не понимали куда они попали и кто все эти люди, они даже не знают кого можно репрессировать, они будут нацелены на демонстрационный эффект — экзекуцию, чтобы деморализовать общественное мнение и дух", — говорит Данилов.

Жданов также указывает, что массовку в поддержку "ХНР" вряд ли удастся найти в значительном объеме, так как ближайший маршрут откуда можно привезти "актеров" — Симферополь, а там ее тоже нет, так как больницы Симферополя забиты ранеными, и это может быть сдерживающим фактором.

"Им сейчас придется решать две очень сложные задачи — делать зачистку активистов, подавить процессы. Как они обычно делают: похищают человека применяют физическое насилие, если он не соглашается его могут просто убить, с приходом русского мира законов нет, у них нет никаких ограничений, они в другой стране, их никто не может преследовать, у них полный карт-бланш на выполнение приказа. Параллельно будут искать коллаборантов, которые выйдут с ними на митинг и создадут хоть какую-то картинку для СМИ. Еще проблема что делать с горсоветом, который блокирует любую попытку создать "ХНР" может именно из-за это задержка", — поясняет Жданов.

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Эксперты указывают, что Херсон нужен Путину, потому что он не до конца выполнил свою задачу на юге — не отрезал Украину от Черного моря и не дошел к Приднестровью, а воссоединить весь этот маршрут с "ДНР" и "ЛНР" — и проект "Новороссия" уже готов, но это невозможно без Николаева, где дали жесткий отпор.

"Россия в Мариуполе специально создает гуманитарную катастрофу и стирает город с лица земли, за счет этого могут шантажировать Зеленского, что мир любой ценой подписываем условный Минск-3 и пока на этом передышка. Но вы же понимаете, что Минск-3 — это еще одна война. Нельзя закончить войну перемирием, она может быть закончена либо победой, либо поражением. Поэтому Путин сейчас может предложить отложенную войну", — говорит Николай Сунгуровский, директор военных программ Центра Разумкова.

Военный эксперт Олег Жданов говорит, что наступательную операцию ВСУ на Херсон нет смысла планировать сейчас, так как агрессоры уже традиционно будут прикрываться мирным населением.

"Путин хочет закончить войну победой, а не поражением. Сейчас наши по многим направлениям успешно идут в контрнаступление, и если мы удержим север и Киев, то затем начнем контрнаступательную операцию и по другим направлениям, тогда ситуация с оккупированнои частью юга решится сама по себе", — резюмирует Жданов.

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