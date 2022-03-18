ХНР вам. Чому в Росії не вийде створити нову псевдореспубліку в Херсоні

Експерти вказують, що російських військових все ще шокує рівень опору місцевого населення, з чим у себе на батьківщині вони ніколи не стикалися. Як виявилося, жителі Херсонської області на них не чекали й категорично проти них, друге — беззбройні люди зовсім не бояться озброєних солдатів.

Ще на початку березня російським військовим вдалося захопити вокзал та порт у Херсоні, а російська техніка одразу ж заїхала під ОДА. Сьогодні вони практично окупували область, яка вже перебуває на межі гуманітарної катастрофи. Попри великий опір місцевого населення, яке не боїться активно виходити на протести, вигукуючи: "Російський солдат — фашистський окупант" та позицію офіційної місцевої влади, яка заявила, що ніколи не визнає спроб створити на території Херсонської області "народну республіку", окупанти все ж хочуть просунути свій сценарій розвитку для області.

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Наприклад, херсонські колаборанти (куди ввійшов колишній мер міста Володимир Сальдо та інші російські пропагандисти) вже створили на псевдозасіданні в будівлі Херсонської облради так званий "Комітет порятунку за мир і порядок".

"Якось жити треба далі. Будувати далі відносини й готувати якусь структуру, яка може взяти на себе відповідальність за наведення порядку. Які б не відбувалися події, саме Російська Федерація сьогодні особисто для мене є пріоритетним напрямком, який ми ставимо перед собою у формуванні стабілізації в нашому регіоні", — заявив проросійський блогер-провокатор Кирило Стремоусов.

[ + – ] "У них розвалюються всі сценарії, крім як піти або встановити якийсь окупаційний режим без видимості легітимності", — говорить експерт

Військовий експерт Олег Жданов каже, що попри опір росіяни можуть все ж таки реалізувати створення "Херсонської народної республіки" вже найближчим часом, і для цього їм не потрібно нічого, крім бажання.

"Їм це вдасться зробити, причому вони намагатимуться зробити це протягом найближчих кількох днів, можливо, наступного тижня, і я не думаю, що вони особливо дивитимуться на те, як це реалізувати. Спробують протягнути через Міськраду і псевдомітинг. Колаборанти можуть оперативно зібратися й оформити це, як захочуть, головне — результат, особливо церемонитися не будуть навіть із референдумом. А протести, які неминуче будуть, придушуватиме Росгвардія, легальну владу залякуватимуть, викрадають, погрожуватимуть — у них правил немає", — каже він.

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Експерти вказують, що російських військових все ще шокує рівень опору місцевого населення, з чим у себе на батьківщині вони ніколи не стикалися. Як виявилося, жителі Херсонської області на них не чекали й категорично проти них, друге — беззбройні люди зовсім не бояться озброєних солдатів.

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов не впевнений, що завдання поставлене лише на створення "ХНР", є ще кілька варіантів розвитку, зокрема, приєднання області до Росії.

"Я не впевнений, що їхня мета полягає у створенні ХНР, імовірніший сценарій приєднання до Росії без жодних "Херсонських народних республік". Або третій сценарій, який вони ніяк не можуть вибрати — втеча, тому що, на мій погляд, у них нічого не підготовлено, в них немає людей в істеблішменті, в бізнес-еліті, вчителів, адвокатів, депутатів на Херсонщині, в них немає електоральної підтримки та прихильної до них громадської думки, в них розвалюються всі сценарії, окрім як піти чи встановити якийсь окупаційний режим без видимості легітимності, просто Херсонська окупована територія — "ХОТ". З того, наскільки непідготовлене медійне поле з їхнього боку, в мене складається враження, що вони розгублені й не знають, що робити далі. Точкові викрадення та вбивства місцевих депутатів, активістів можливі, але в них недостатньо силового апарату, вони не знають оперативної ситуації в Україні, ті, хто на них працював з місцевих, то вводили в оману, а московські куратори ще й спотворювали інформацію, тому вони опинилися в ситуації, що не розуміли, куди вони потрапили й хто всі ці люди, вони навіть не знають кого можна репресувати, вони будуть націлені на демонстраційний ефект — розправу, щоб деморалізувати громадську думку та дух", — каже Данилов.

Жданов також вказує, що масовку на підтримку "ХНР" навряд чи вдасться знайти в значній кількості, тому що найближчий маршрут, звідки можна привезти "акторів" — Сімферополь, а там її теж немає, оскільки лікарні Сімферополя забиті пораненими, і це може бути стримувальним фактором.

"Їм зараз доведеться вирішувати два дуже складні завдання — робити зачистку активістів, придушити процеси. Як вони зазвичай роблять: викрадають людину, застосовують фізичне насильство, якщо вона не погоджується, її можуть просто вбити, з приходом російського світу законів немає, в них немає жодних обмежень, вони в іншій країні, їх ніхто не може переслідувати, в них повний карт-бланш на виконання наказу… Паралельно шукатимуть колаборантів, які вийдуть з ними на мітинг і створять хоч якусь картинку для ЗМІ. Ще є проблема з міськрадою, що блокує будь-яку спробу створити "ХНР", може саме через це затримка", — пояснює Жданов.

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Експерти вказують, що Херсон потрібен Путіну, тому що він не до кінця виконав своє завдання на півдні — не відрізав Україну від Чорного моря і не дійшов до Придністров'я, а возз'єднати весь цей маршрут із "ДНР" та "ЛНР" — і проєкт "Новоросія" вже готовий, але це неможливо без Миколаєва, де дали жорстку відсіч.

"Росія в Маріуполі спеціально створює гуманітарну катастрофу і стирає місто з лиця землі, чим може шантажувати Зеленського, що мир за будь-яку ціну підписуємо умовний Мінськ-3 і поки що на цьому перепочинок. Але ж ви розумієте, що Мінськ-3 — це ще одна війна. Не можна закінчити війну перемир'ям, її можна закінчити або перемогою, або поразкою. Тому Путін зараз може запропонувати відкладену війну", — каже Микола Сунгуровський, директор військових програм Центру Разумкова.

Військовий експерт Олег Жданов каже, що наступальну операцію ЗСУ на Херсон немає сенсу планувати зараз, оскільки агресори вже традиційно прикриватимуться мирним населенням.

"Путін хоче закінчити війну перемогою, а не поразкою. Зараз наші за багатьма напрямками успішно йдуть у контрнаступ, і якщо ми втримаємо північ і Київ, то потім почнемо контрнаступальну операцію й за іншими напрямками, тоді ситуація з окупованою частиною півдня вирішиться сама собою", — резюмує Жданов.

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