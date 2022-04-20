"Для ВС РФ все украинцы – враги". Мэр Славянска Лях о битве за Донбасс и адептах "русского мира"

Фокус пообщался с мэром и главой военной администрации Славянска Вадимом Ляхом о том, насколько город готов к новому наступлению ВС РФ, сколько жителей эвакуировались и чем отличаются события 2014-2015 годов от полномасштабного вторжения в 2022-м.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Эвакуировались 70% жителей, в основном из многоэтажек

В вечернем обращении 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступление на востоке Украины, та самая пресловутая "битва за Донбасс", началось. Какая обстановка в Славянске и вокруг него?

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

– В самом Славянске вряд ли можно сказать, что ситуация изменилась в течение последних 10 дней. Да, увеличилось количество воздушных тревог. И видим, что количество ракетных обстрелов в сторону Краматорска и других городов увеличилось. Но с момента объявления того, что Донбасс и Донецкая область – приоритет для российских войск, основной задачей было максимально вывезти мирное население из города. Ну и подготовиться к тем вызовам, которые могут случиться, опираясь на опыт Мариуполя, Северодонецка, Изюма. Сейчас основное – это эвакуация.

4 апреля вы записали обращение, в котором призывали жителей эвакуироваться из Славянска в более безопасные регионы Украины. Сколько людей уже выехало из города и сколько осталось?

– Приблизительно 70% выехало, 30% осталось. Из 100 тысяч жителей выехало где-то 70 тысяч. Больше всего выезжают из многоэтажных домов, а в частных довольно много людей остается. Многие переехали из многоэтажек к знакомым, к родственникам в частный сектор.

[ + – ] Из 100 тысяч жителей Славянска эвакуировалось 70 тысяч Фото: Getty Images

Но сейчас у людей еще есть возможность выехать из города?

– Да, возможность есть. Никто не останавливает. Прекратилась эвакуация с железнодорожной станции "Славянск", но можно уехать из Покровска. Предлагаем эвакуироваться, и я обращаюсь с этой просьбой почти каждый день. Но вижу, что количество людей, выезжающих из Славянска, сократилось до сотни в день — максимум. Раньше выезжало больше. Конечно же, не хотелось бы такого – но понятно, что если начнутся обстрелы и прилеты уже в город, то количество желающих выехать увеличится, а вот будет ли возможность – уже большой вопрос. Но пока планируем эвакуацию даже с запасом. Количество автобусов в два раза больше, чем реально вывозим.

Остановить агрессора на подступах

В целом Славянск готов к обороне?

– Этот вопрос, наверное, лучше обратить не ко мне. И на него вряд ли получите ответ. Вооруженные силы готовы к обороне Славянска и Краматорска. Напряженная обстановка в Изюме, есть там проблемы. И под Кременной небольшое движение. Но в общем-то я считаю, что у России ничего не получается. Надеюсь, что и не получится. Понятное дело, что ожидаем еще более горячей фазы. Атака уже началась, но, как по мне, это разведка боем. Потому что мы слышим периодически, как работает наша артиллерия. Может вчера не так, а до этого три дня плотно работала.

[ + – ] Карта вторжения ВС РФ в Украину по состоянию на вечер 19 апреля от liveuamap.com

Попасная, Марьинка, Авдеевка и другие небольшие населенные пункты Донецкой области сдерживают волны врага уже почти два месяца. Славянск значительно больше и, как я понимаю, основательнее укреплен. Если противник все же сможет дойти до города, то сколько времени, по вашим оценкам, может длиться осада?

– Опять-таки, я могу только свое мнение говорить. Могу так сказать – территория Донецкой области и ВСУ находились в состоянии боевых действий постоянно, все 8 лет. И не сомневаюсь, что здесь сконцентрировано достаточно войск для того, чтобы дать отпор врагу. Все будет зависеть от того, какие ресурсы задействует враг. А с нашей стороны, я думаю, все будет в порядке. Информацию, которую мы обсуждаем, знают и ВСУ и руководство страны и, поэтому, уверен, предпринимают все возможное для того, чтобы не допустить боев в Славянске. Задача стоит — остановить агрессора на подступах.

На сегодняшний день в Славянске есть свет, газ, вода, ходит электротранспорт, в отличие от других городов. И это как раз-таки благодаря защите ВСУ.

По вашей риторике я понимаю, что вы уверены, что у ВС РФ не получится выйти на административные границы Донецкой области?

– Я думаю, что нет. Все может быть, могут быть какие-то временные тактические отступления. Сегодня можно наблюдать, что где-то отошли, где-то вернули территорию. Но если в общем говорить о том, как происходит война – да, она кровопролитная, да, несет много жертв, но, тем не менее, мы держимся уже 55 дней, и если выстояли в первые дни, когда был фактор неожиданности, и бОльшие силы были задействованы, то сейчас, я считаю, шансы на победу у нас высоки.

Есть ли в городе люди, которые являются адептами "русского мира", ждут его прихода?

– Давайте не будем тешить себя надеждой, что за несколько лет тут все поменялось, прямо все. Правоохранители работают над выявлением таких людей, и задержания проводятся, это есть в открытом доступе. Что их подвигает работать – деньги или идея – это уже другой вопрос. Но могу сказать, что 50% населения Донецкой области – это пенсионеры, и наш город не исключение. Понятное дело, что среди них есть многие, кто не "русский мир" любят, а вспоминают с ностальгией прошлые времена. И нужно понимать, что часть из них раньше воспринимала Россию как преемницу Советского Союза. И здесь, наверное, тяжело разделить эту категорию, все-таки есть полутона, не все черное и белое.

Не сомневаюсь, что перелом в настроениях есть, особенно после примеров Харькова, Мариуполя, Изюма и других городов, которые сегодня просто сносятся с земли. Когда разрушают дома, убивают твоих родственников… Здесь значительно сократилось, наверное, количество приверженцев этих всех идей, это однозначно… Но я думаю, что какой-то процент, конечно же, есть.

[ + – ] "Это продолжение той же войны, она не заканчивалась". Панорама Славянска: съемка 15 февраля Фото: Getty Images

Насколько сейчас пострадала гражданская инфраструктура Славянска?

– Фактически не пострадала. Понятное дело, что ракеты прилетают, их сбивает ПВО. Но вот именно инфраструктурных потерь нет. И жертв среди мирного населения нет.

Какая ситуация в городе Святогорске, который находится недалеко от Славянска? Какие настроения у монахов Святогорской лавры?

– Не могу сказать о настроениях монахов, тяжело судить, потому что есть духовенство, есть рядовые священнослужители, есть определенная иерархия. Как руководитель города не лезу в такие вещи. Но в Святогорске буквально пару дней назад я был. Там ситуация в принципе ничем не отличается от Славянска. Был один "прилет" около лавры. После этого никаких обстрелов не было. Пока ситуация контролируемая.

[ + – ] Последствия обстрела Святогорской лавры

Согласны ли вы с утверждением, что во время вторжения одной из главных целей ВС РФ стали мирные жители?

– Я понимаю, что по-другому российская армия просто не воюет, понимаю, как это происходило в других конфликтах. И всегда никто не сосредотачивался на сохранении жизней, а мы для них – противник. Здесь что солдат, что мирный — для них одинаково. Я поэтому и призываю людей эвакуироваться потому что прекрасно вижу, как это все происходит в других городах. Это их пропаганда говорит, что тут "освобождают" и так далее. Но цена их "освобождения" понятна и ясна.

Для российских войск сейчас все украинцы являются врагами?

– Да, это вражеское население. Обстрелы мирных машин, автобусов, неоднократные потери мирного населения в вывоз людей, которые подвергаются опасности. Они во всех видят врага, это понятно.

"Договорняков" не будет, Донбасс не сольют

Можно ли нынешние события сравнить с ситуацией 2014-2015 годов, когда еще только начинались бои в Донецкой и Луганской областях?

– Это продолжение той же войны, она не заканчивалась, но сегодня мы понимаем, что никто уже не маскируется. Под видом "спецоперации" проводятся полномасштабные действия с авиацией, в ход задействовано все что можно. И когда сбрасывают на город бомбы весом 500 кг, то как можно говорить, что кто-то думает о мирном населении? Я думаю, что в 2014-2015 годах такого не было с мирными жителями. По большому счету тогда в городах таких боевых действий не было. Не было задействовано столько сил с обеих сторон. Ну и тактика сегодня у украинских сил другая, и ресурсы у наших вооруженных сил сегодня тоже другие.

Важно

Глава Луганской ОВА Гайдай: "Путин нас ненавидит всеми фибрами души, здесь речь не о политике"

Еще на один аспект хочу обратить внимание. Сейчас могу сказать, что нет разговоров ни на уровне политикума, даже на моем уровне, ни на уровне военных, каких-то внутренних дискуссий о "сливах", "договорняках" и т.д. По любой ситуации. Даже если надо где-то отступить, а потом наступать. В 2014 году, вспоминаю, это очень часто закрадывалось в головы многим людям и это обсуждалось. "Почему так вышло?", "Почему там дали выйти им?", "Почему там случилось так?" и "А не является ли это договорняком?". То есть присутствовала такая тема, к сожалению.

Сейчас – я считаю это одной из отличительных черт – есть единство у активной части населения, у армии, у руководства страны. Я вижу, что здесь есть понимание происходящего в едином ключе. Соответственно, разговоры о том, что могут "Донбасс отдать" или "слить" здесь вообще не присутствуют, никто об этом даже не заводит речь.

Еще хотел бы спросить по поводу событий 2014 года. Май, Славянск оккупирован. И в сюжете телеканала France 24 возле здания городского совета вы жмете руку так называемому "народному мэру" Вячеславу Пономареву. А сегодня вы возглавляете городскую военную администрацию. Да, я понимаю, что много времени прошло, многое поменялось. Но могут ли жители Славянска да и остальной Украины, скажем так, быть уверенными в вас?

[ + – ] События в Славянске 2014 года, сюжет французского ТВ

– В Уголовном кодексе были и есть статьи за определенные действия, о которых намекают или говорят, и эти статьи подразумевают лишение свободы от 5 до 10 лет. Две статьи, которые это все регламентируют. И обвинений никаких выдвинуто не было. Это первое. Второе – после выборов мэра было назначение меня руководителем военной гражданской администрации указом президента. Чтобы занять эту должность, нужно было пройти спецпроверку, опять-таки, на наличие различных уголовных дел. Это уже не выборная должность. Точно так же вторым указом, когда в Славянске была введена военная администрация, был назначен Лях на эту должность.

Решайте сами. На сегодняшний день есть понимание следующее, что я же не пришел к нему, чтобы пожать руку. И на выборах в 2020-м основным соперником моим был представитель ОПЗЖ. И голосовало за меня проукраинское население города.

[ + – ] "Сейчас есть единство у активной части населения, у армии, у руководства страны" Фото: Getty Images

Ваш основной оппонент на выборах и депутаты горсовета от ОПЗЖ сейчас остаются в Славянске?

– Честно, я не отслеживаю. Никакой активной позиции там нет. После выборов был определенный саботаж со стороны ОПЗЖ, пришлось ввести военно-гражданскую администрацию. Соответственно, уже год действовала ВГА и просто активность этих людей, которые были с той стороны, до войны сошла на "нет". Ни от депутатов, ни от лидеров общественного мнения никакая работа не велась, поэтому сейчас я даже не знаю где они, в поле зрения не попадают.

Я неоднократно бывал в Славянске, видел, что город развивается. Надеюсь, что с городом все будет хорошо, активные бои там так и не начнутся, и он будет продолжать становиться еще лучше под флагом Украины.

– В последнее время я постоянно говорю, что мы надеемся на лучшее, готовимся к худшему. Как бы там ни было, на какой оптимизм я бы ни был заряжен, но соперник сильный и коварный. Конечно же, хочется, чтобы не добралсь сюда, и для этого все вроде как есть, а дальше… Я думаю, ближайшие недели все покажут.