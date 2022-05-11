Новая серая зона. Что происходит в Херсоне и будет ли "референдум"

Какая сейчас обстановка на юге Украины и стоит ли ждать "референдум" в Херсоне, разбирался Фокус.

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Два с половиной месяца Херсонская область в оккупации. В первые дни и недели херсонцы выходили на многочисленные митинги, на которых отправляли россиян "Домой!" и разворачивали украинские флаги. В ответ оккупанты задерживали участников акций, устанавливали памятники советским вождям и вывешивали триколоры. Постепенно протесты стали угасать, активная часть населения — уезжать, а новости из области — исчезать из медиаполя.

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Тем временем, как говорят местные жители, ситуация в крупных городах и области в целом не изменилась: сторонников идеи о "союзе" с Россией не прибавляется, многие просто ждут, когда территории освободит украинская армия. Но если оккупация будет продолжаться, коллаборантов будет становится все больше.

"Пророссийское население" Херсонской области

"Сейчас много говорят, что Херсонская область не была подготовлена к возможному наступлению. И это правда. Например, у нас в Каховке не формировалась территориальная оборона, только за несколько дней до полномасштабного наступления появилось объявление о наборе, не было укрытий. Городские власти занимали такую позицию, что никакой войны не будет, не надо накручивать людей", – говорит Елена (имя с целью безопасности изменено), жительница города Каховка Херсонской области.

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Она рассказывает, что даже в первые дни, когда началось полномасштабное вторжение, многие горожане не верили, что это война:

"Не знаю почему, но у 60% жителей Каховки бытовал миф, что возможен крымский или донецкий сценарий – без крови. Мол, состоится плавный переход, поменяется руководство. Приходилось слышать: "У меня ремонт – куда ехать", "Главное, чтобы не стреляли", "Оккупация – это не так страшно". Такие высказывания характеризуют наш регион. Многие люди остались в городе в надежде, что даже если и будет оккупация, то мирная, которая их непосредственно не коснется".

"Херсон – не пророссийский, он – русскоязычный, – говорит Фокусу Алексей (имя также изменено), он до сих пор живет в родном городе. – Мало кто из тех, кто так говорит, знает, что в Херсоне был огромный хлопчатобумажный комбинат. Когда его построили, из России завезли около 60 тысяч работников. Разумеется, произошло смешение языков и народов. Когда Советский Союз распался, у многих родственники оказались или в Крыму, или в РФ. И на все события Херсон старался смотреть сквозь пальцы, то есть без радикальных оценок происходящего. Но при этом четкой поддержки России тоже не было, хотя была поддержка у пророссийских политических сил. Когда началось полномасштабное вторжение – полутона пропали. Вспомните первые митинги: вышло огромное количество людей, которые сказали, мы хотя и русскоговорящее население, но украинское".

С первых дней в Херсоне и других городах области, и правда, проходили проукраинские митинги. Люди выходили с флагами Украины и плакатами: "Херсон – это Украина". Но вместе с протестным движением росло и желание зашедших в область россиян продемонстрировать поддержку своих действий.

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"И ничего у них не получается. Для "массовых мероприятий" коллаборантам трудно найти местных жителей, которые бы поддерживали все происходящее. Вот 9 мая обещали огромный митинг. В результате в Херсон привезли несколько сот человек из области и Крыма. Мы видели людей, которые вообще не ориентируются на местности, спрашивают, как пройти куда-то. Я пересмотрел все пропагандистские ролики, скидывал знакомым, мы никого не можем узнать – какие-то молодые ребята, говорящие, что они всем довольны", – продолжает Алексей.

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И такая ситуация по всей Херсонской области. Картинку на 9 мая не удалось создать почти нигде.

"За исключением Геническа и Скадовска. Один из них близок к Крыму, в другом много пророссийски настроенных граждан. А в Бериславе спустя два часа после "мероприятий" на танке, установленном на постаменте, возле которого проходил "митинг", написали: "Сдохни, Путин!" и нарисовали украинский флаг".

Оккупация Херсона и "новая" власть коллаборантов

Без поддержки, но по решению оккупационных властей сверху в больших городах Херсонской области и селах левобережной Украины назначены "главы администраций". Как правило, на должности ставят кого-то из местных коллаборантов.

"Каховкой ныне пытается руководить некий Павел Филипчук, – говорит Елена. – С 2000-х был в "Партии регионов", баллотировался на должность мэра, но проиграл. В прошлом году уехал в Россию, а за неделю до войны вернулся. Мы еще подумали, что это неспроста. Начал писать посты в социальных сетях про мир и гармонию, плавно подводить к тому, что сопротивляться неконструктивно. И как только начались военные действия, он написал, что "возглавит" Херсон".

Так называемый глава назначен и в Новой Каховке. Это – Владимир Леонтьев, бывший предприниматель. И в самом Херсоне – Александр Кобец. А "руководит" областью Владимир Сальдо. Он был мэром Херсона с 2002 по 2012 год (три каденции), нардепом от "Партии регионов" в Верховной Раде 7-го созыва.

"Он обычно где-то прячется – слишком много людей, которые хотят ему выразить "народную поддержку", и лишь 9 мая появился публично", – рассказывает Алексей.

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Но если так называемые городские и областные "власти" скрываются, то силовиков на улицах городов Херсонщины становится все больше.

"У нас практически в каждом районе есть общежитие, спортивная школа – места массового размещения людей, и там селят силовиков. Им также предлагают квартиры местных жителей, которые выехали из оккупации. Херсон – город небольшой, лица примелькались, а тут столько новых появилось. И речь идет не только о военных или Росгвардии, но и одетых в гражданское", – продолжает Алексей.

Сегодня Херсон – это череда блокпостов. Они установлены на въезде в каждый район. На них у людей проверяют документы, телефоны, мужчин раздевают до пояса. Ищут переписки с чат-ботом Вооруженных сил Украины, подозрительные фотографии.

"Людей задерживают даже за случайные фото или записи в телефонной книге. Я знаю от своих знакомых, что парня задержали из-за того, что в его телефоне было написано: "Валера АТО", — говорит собеседник.

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По словам местных жителей, мест удержания несогласных как в Херсоне, так и в Каховке или Новой Каховке несколько. Это и здания полиции, и службы безопасности.

"В здании СБУ в Херсоне они устроили пыточную в подвалах, привозят людей специально пытать, – говорит Алексей. – На свободу выйти удалось единицам. Например, журналисту Олегу Батурину. Но его избивали, сломали ребра. Херсонского священника пытались изнасиловать резиновой дубинкой. Об этом он смог рассказать, когда выехал. Люди пропадали до и после каждого митинга. У россиян были фотоаппараты с дальнобойной оптикой, с помощью которой со здания облгосадминистрации они фотографировали всех участников, опознавали. Затем приходили к ним домой в три-четыре часа ночи, специально выбирали такое время, выбивали двери, увозили людей с пакетом на голове в неизвестном направлении. Мы боимся, когда нас освободят и зайдут люди в помещения, где удерживают людей, там будет что-то похожее на Бучу".

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Статус Херсонщины в глазах РФ не определен. Поэтому там уже несколько раз переносили даты так называемого референдума.

"Мне кажется, захват Херсонщины как отдельной единицы не входил в их планы, а, скорее захват Киева, а с ним и всей Украины. Они немного растерялись, что делать, тормозят события", – говорит Елена.

"Мне кажется, что россияне действуют по принципу мальчика, который кричал: "волки!". Сказали первый раз о "референдуме" – люди вышли на митинг, второй – вновь вышли, третий – снова. И каждый раз активных людей становилось все меньше", – говорит Алексей. Он предполагает, что россияне ждут момента, когда люди постепенно прекратят выходить на митинги, а потом действительно его проведут.

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И тогда реализации крымского или донбасского сценария ничего не помешает. Алексей надеется: "Не верю, что они найдут херсонцев, которые скажут, что хотят "ХНР" или присоединения к РФ. Но при желании россияне смогут создать картинку: соберут 200-500 человек, те поднимут руки, и последует заявление, что "референдум" состоялся. И основная масса населения об этом узнает только тогда, когда это на следующий день по телевизору покажут".

"Референдум им и не нужен, – уверен херсонский политолог Владимир Молчанов. ­– Запад все равно его не воспримет, как и Украина. А что касается россиян, то можно сказать, что "присоединили свою древнюю вотчину – Херсонскую область, которую матушка Екатерина в свое время завоевала", им этого будет достаточно. Зачем эти условности и игра в остатки демократии".

Статус: не определен

В России нет централизованной, единой идеи, что делать с оккупированной территорией. А тем более там не могут рассматривать всю область как единую: правый и левый берег Днепра – это не одно и то же. Об этом говорит Владимир Молчанов.

"Левый берег им необходим с политической точки зрения – через него можно подавать воду в Крым и наладить сухопутный коридор. И мы видим, что они пытаются включить левый берег в свою повестку дня более активно, чем правый, ставят своих "гауляйтеров", – поясняет он.

[ + – ] Проукраинский митинг в Херсоне

Политолог обращает внимание, что на правом берегу, кроме Херсона, почти везде сохраняется украинская власть, даже если ее выселили из помещений администраций.

"На правый берег россияне не пытаются наладить поставки продуктов питания из России, в отличие от левобережья и Херсона, там фактически гуманитарная катастрофа. Правый берег россияне расценивают как военный плацдарм, который им временно необходим, чтобы в который раз попробовать захватить Николаев и Одессу. Но они, думаю, уже понимают, что эти планы абсолютно нереальны. Поэтому и ценность правобережного плацдарма становится близкой к нулю. Но россияне мыслят, как Гитлер: все, что заняли, надо держать до последнего. Отойти – потерпеть поражение, а оно – недопустимо".

Но что делать с левым берегом тоже не понятно.

"Россияне говорят абсолютно абсурдные вещи, мол, Россия отсюда не уйдет, но в какой форме она будет оставаться, решать херсонцам. Это заявил Андрей Турчак (первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ. — Ред.), когда приезжал в Херсон, – вспоминает Молчанов. – Создание так называемой Таврической губернии – идея крымских коллаборантов Сергея Аксенова и Владимира Константинова и их прямого ставленника Константина Стремоусова (его российские СМИ называют "заместителем председателя военно-гражданской администрации", – ред.). Эта идея им выгодна, потому что они хотят получить деньги на так называемую интеграцию области. И у них будет первоочередное право на грабеж Херсонщины. Но Москве, кажется, эта идея не нравится – есть конкуренция за ресурсы. И поэтому, когда мы видим, что забирают зерно у фермеров, то это делают не крымские, а с материка РФ".

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Херсонщина выгодна России как некая серая зона, не с точки зрения фронта, а с точки зрения прав и обязанностей, законов. Поэтому сейчас и происходит демонстрация идей дальней судьбы региона.

Кто-то говорит о полной интеграции, кто-то о какой-то "дружественной Украине", кто-то – о "Новороссии", кто-то – о "республике".

"При этом Херсонщина как хозяйственный субъект мало чем привлекательна, это аграрный регион. И для России может быть балластом, гирей на ноге, которую она не потянет", – продолжает эксперт.

Местные жители также говорят: чем больше времени херсонцы проводят в оккупации, тем сложнее может быть процесс деоккупации. Будет увеличиваться количество людей, у которых тут бизнес, политические влияние, и они согласятся переходить на сторону врага, чтобы не разменивать свое иллюзорное, но все-таки привилегированное положение, на судьбу беженца. Мы уже видим народных депутатов, которые сотрудничают с оккупантом.

"Освободить нас можно либо дипломатическим путем, но мы видим пример Крыма, когда переговоры не помогают, либо военным. И тогда уже вместе с Крымом. Я бы уже не рискнула ехать в приграничные области, зная, что в любой момент войска РФ могут перейти границу, а у меня будет только два часа, чтобы собрать все необходимое и выехать, – резюмирует Елена. – Поэтому для безопасности Херсонщины очень важно, чтобы был освобожден Крым. Кроме того, постоянно происходит приграничная коллаборация, годами. Мы не можем проследить, посещает ли тот или иной чиновник Крым, общается ли он с кем-то, например ФСБ. А я думаю, что в Херсонской области так и было, и поэтому ее так быстро удалось оккупировать".