РФ приготовила артиллерию на севере Крыма для боев за Херсонскую область, — Минобороны (видео)

Пресс-секретарь ведомства Александр Мотузяннык рассказал, что сейчас главная цель россиян — полностью захватить территории Луганской и Донецкой областей и обеспечить стабильный сухопутный коридор в Крым.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Россия стянула дополнительные подразделения артиллерии на север оккупированного Крыма с целью будущих боев за Херсонскую область. В Кремле поставили задачу захватить всю территорию приграничного с Крымским полуостровом регионом. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяннык.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По его словам, такие действия российских войск имеют несколько объяснений:

Наращивание сил с целью сковать подразделения украинских военных, чтобы они не перемещались в другие районы боевых действий.

Россия планирует захватить полностью не только Донецкую и Луганскую область, а и Херсонскую. Поэтому стянутая на полуострове техника может быть использована в регионе.

Спикер Минобороны заявил, что сейчас главная задача россиян — полностью захватить территорию Луганской и Донецкой областей, а также обеспечить стабильный сухопутный коридор с Крымским полуостровом.

Мотузяннык рассказал, что на Харьковском направлении российские войска пытаются сдерживать контрнаступление украинских бойцов в сторону государственной границы Украины. На Изюмском направлении оккупанты готовятся идти в наступление на Барвинково и Славянск.

На Донецком направлении армия России продолжает наступать на Лиман, Северодонецк, Попасную, Авдеевку и Курахово. Кроме того, противник пытается форсировать реку Северский Донец для наступления на Северск и Лисичанск

Напомним, 8 мая журналисты программы "Схемы" обнародовали спутниковый снимок, на котором видно стягивание российской военной техники в селе Филатовка на Севере Крыма. На нем видно, что оккупанты свезли к границе с Херсонской областью крупногабаритную технику. Это могут быть РСЗО "Смерч", комплексы С-300 или ОТРК "Искандер".

Советник главы ОП Алексей Арестович прокомментировал, почему российской армии столь легко удалось наступление на Херсон. По его словам, в Украине "про*бали" эту угрозу, а кто именно — предстоит вопрос узнать.