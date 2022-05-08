Россияне стягивают ракетные комплексы на север Крыма – "Схемы"

На спутниковых снимках видно, что к границе с Херсонской областью свезли крупногабаритную технику. Это могут быть РСЗО "Смерч", комплексы С-300 или ОТРК "Искандер".

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В селе Филатовка, расположенного на севере оккупированного Крыма на границе с Херсонской областью, спутник зафиксировал стягивание военной техники ВС РФ, сообщает "Радио Свобода".

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Военные разместили технику на двух участках села. В мае на одном из них количество техники значительно увеличилось. Об этом свидетельствует спутниковый снимок Planet Labs от 6 мая, которым располагают журналисты проекта "Схемы". Они обратились к военному эксперту с просьбой проанализировать снимок.

Эксперт пояснил, что кроме казарм на территории расположен склад горюче-смазочных материалов. Также на снимке видны около 200 боевых бронированных машин разного типа и грузовых и командных автомобилей. Отдельно расположена крупногабаритная техника, по словам эксперта, это могут быть зенитные и ракетные передвижные комплексы.

[ + – ] На спутниковых снимках видно, что в Филатовку свезли много техники

"По виду можно сказать, что это один из трех видов зенитно-ракетных комплексов: ракетная система залпового огня "Смерч", противовоздушный комплекс С-300 или оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", – рассказал он.

Такая техника может использоваться для обстрела украинских позиций.

В начале мая стало известно о том, что Беларусь перебрасывает войска на границу с Польшей и странами Балтии.

Напомним, в апреле в социальных сетях появилось видео, на котором в районе поселка Матвеев Курган Ростовской области была запечатлена длинная колонна российской бронетехники. По данным геолокации было установлено, что эта техника направляется на северо-запад, в сторону Донбасса.

В конце апреля советник главы ОП Украины Алексей Арестович сообщил, что Украина получает многочисленное тяжелое вооружение от западных партнеров. В частности, это дальнобойная артиллерия и снаряды к таким системам. ВСУ будут накапливать такое вооружение, в случае если Россия прибегнет к тактике позиционной войны.