Украина начала в больших количествах получать тяжелое оружие, — Арестович

По словам советника главы ОП, тяжелая артиллерия уже едет в Украину массовыми партиями и пригодится в позиционной войне с ВС РФ.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Украина получает многочисленное тяжелое вооружение от западных партнеров. В частности, это дальнобойная артиллерия и снаряды к таким системам. Накануне эту информацию подтвердил советник главы ОП Украины Алексей Арестович в интервью журналисту Марку Фейгину.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Западная тяжелая артиллерия, со слов Арестовича, уже едет в Украину массовыми партиями. ВСУ будут накапливать такое вооружение, в случае если Россия прибегнет к тактике позиционной войны.

Какое оружие получает Украина от Запада?

Беспилотные катера для береговой охраны

Подводные роботизированные аппараты Sea Fox для поиска мин

Истребители

Вертолеты Ми-17В-5

БПЛА Bayraktar TB2

Дроны-камикадзе Switchblade нескольких модификаций

Тактические БПЛА Phoenix Ghost

Разведывательные БПЛА (Mini-Bayraktar, RQ-20 Puma, Quantix Recon, Heidrun)

Ракеты класса "земля-воздух"

Противокорабельные ракеты

Ракеты с лазерным наведением (предположительно APKWS)

Ракеты класса "воздух-воздух" (R-73 — для истребителей Су-27 и Миг-29)

Различные радары

Танки Т-72М1

Артиллерийские установки (BWP-1, Pbv 501A, BVP-1)

Бронетранспортеры (М113, FV103 Spartan, YPR-765)

Машины с противоминной защитой (Bushmaster, Mastiff, Wolfhound, RG-31 Nyala Ambulance)

Бронемобили (Husky, HMMWV и др.)

Буксиры для гаубиц

Самоходная артиллерия (152 мм ShKH DANA, 122 vv 2S1 Gozdzik)

Ракетные установки (RM-70, BM-21 "Grad")

Напомним, что в США выпустят новый тип БПЛА специально для Украины: что о нем известно. Нашим военным предоставят более 120 беспилотников, которые по своему функционалу напоминают дроны-камикадзе Switchblade.

Ранее Фокус сообщал, что бойцы ВСУ уже учатся пользоваться британскими броневиками Mastiff. Британские власти считают, что военная помощь Украине не приведет к эскалации конфликта, напротив, к этому ведут действия путинского режима.