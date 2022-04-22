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Военный Фокус Российско-украинская война

Украина начала в больших количествах получать тяжелое оружие, — Арестович

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Поставки вооружения. всу, оружие,
Фото: The New York Times | Поставки вооружения.

По словам советника главы ОП, тяжелая артиллерия уже едет в Украину массовыми партиями и пригодится в позиционной войне с ВС РФ.

Украина получает многочисленное тяжелое вооружение от западных партнеров. В частности, это дальнобойная артиллерия и снаряды к таким системам. Накануне эту информацию подтвердил советник главы ОП Украины Алексей Арестович в интервью журналисту Марку Фейгину.

Западная тяжелая артиллерия, со слов Арестовича, уже едет в Украину массовыми партиями. ВСУ будут накапливать такое вооружение, в случае если Россия прибегнет к тактике позиционной войны.

Какое оружие получает Украина от Запада?

  • Беспилотные катера для береговой охраны
  • Подводные роботизированные аппараты Sea Fox для поиска мин
  • Истребители
  • Вертолеты Ми-17В-5
  • БПЛА Bayraktar TB2
  • Дроны-камикадзе Switchblade нескольких модификаций
  • Тактические БПЛА Phoenix Ghost
  • Разведывательные БПЛА (Mini-Bayraktar, RQ-20 Puma, Quantix Recon, Heidrun)
  • Ракеты класса "земля-воздух"
  • Противокорабельные ракеты
  • Ракеты с лазерным наведением (предположительно APKWS)
  • Ракеты класса "воздух-воздух" (R-73 — для истребителей Су-27 и Миг-29)
  • Различные радары
  • Танки Т-72М1
  • Артиллерийские установки (BWP-1, Pbv 501A, BVP-1)
  • Бронетранспортеры (М113, FV103 Spartan, YPR-765)
  • Машины с противоминной защитой (Bushmaster, Mastiff, Wolfhound, RG-31 Nyala Ambulance)
  • Бронемобили (Husky, HMMWV и др.)
  • Буксиры для гаубиц
  • Самоходная артиллерия (152 мм ShKH DANA, 122 vv 2S1 Gozdzik)
  • Ракетные установки (RM-70, BM-21 "Grad")

Напомним, что в США выпустят новый тип БПЛА специально для Украины: что о нем известно. Нашим военным предоставят более 120 беспилотников, которые по своему функционалу напоминают дроны-камикадзе Switchblade.

Ранее Фокус сообщал, что бойцы ВСУ уже учатся пользоваться британскими броневиками Mastiff. Британские власти считают, что военная помощь Украине не приведет к эскалации конфликта, напротив, к этому ведут действия путинского режима.