Украина начала в больших количествах получать тяжелое оружие, — Арестович
По словам советника главы ОП, тяжелая артиллерия уже едет в Украину массовыми партиями и пригодится в позиционной войне с ВС РФ.
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Украина получает многочисленное тяжелое вооружение от западных партнеров. В частности, это дальнобойная артиллерия и снаряды к таким системам. Накануне эту информацию подтвердил советник главы ОП Украины Алексей Арестович в интервью журналисту Марку Фейгину.
Западная тяжелая артиллерия, со слов Арестовича, уже едет в Украину массовыми партиями. ВСУ будут накапливать такое вооружение, в случае если Россия прибегнет к тактике позиционной войны.
Какое оружие получает Украина от Запада?
- Беспилотные катера для береговой охраны
- Подводные роботизированные аппараты Sea Fox для поиска мин
- Истребители
- Вертолеты Ми-17В-5
- БПЛА Bayraktar TB2
- Дроны-камикадзе Switchblade нескольких модификаций
- Тактические БПЛА Phoenix Ghost
- Разведывательные БПЛА (Mini-Bayraktar, RQ-20 Puma, Quantix Recon, Heidrun)
- Ракеты класса "земля-воздух"
- Противокорабельные ракеты
- Ракеты с лазерным наведением (предположительно APKWS)
- Ракеты класса "воздух-воздух" (R-73 — для истребителей Су-27 и Миг-29)
- Различные радары
- Танки Т-72М1
- Артиллерийские установки (BWP-1, Pbv 501A, BVP-1)
- Бронетранспортеры (М113, FV103 Spartan, YPR-765)
- Машины с противоминной защитой (Bushmaster, Mastiff, Wolfhound, RG-31 Nyala Ambulance)
- Бронемобили (Husky, HMMWV и др.)
- Буксиры для гаубиц
- Самоходная артиллерия (152 мм ShKH DANA, 122 vv 2S1 Gozdzik)
- Ракетные установки (RM-70, BM-21 "Grad")
Напомним, что в США выпустят новый тип БПЛА специально для Украины: что о нем известно. Нашим военным предоставят более 120 беспилотников, которые по своему функционалу напоминают дроны-камикадзе Switchblade.
Ранее Фокус сообщал, что бойцы ВСУ уже учатся пользоваться британскими броневиками Mastiff. Британские власти считают, что военная помощь Украине не приведет к эскалации конфликта, напротив, к этому ведут действия путинского режима.