США разработали новый БПЛА под нужды Украины: что о нем известно (фото)

ВСУ получат свыше 120 беспилотников, которые по своей функциональности будут схожими с дронами-камикадзе Switchblade.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В рамках нового пакета военной помощи США для Украины, ВСУ получат новые дроны Phoenix Ghost. Об этом сообщает The Drive.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В Пентагоне заявили, что новые дроны созданы специально для потребностей украинской армии. Вероятнее всего, это дроны-камикадзе. То есть БПЛА наводится на цель по координатам и уничтожает ее собой. Как заявил спикер Минобороны США Джон Кирби, по своей сути Phoenix Ghost будет подобен к Switchblade, которые уже применяются ВСУ.

Что известно о Phoenix Ghost?

ВВС быстро разработали БПЛА в ответ на украинские требования. Всего украинская армия получит свыше 120 дронов. На данный момент неизвестно, в чем заключаются различия между Switchblade и Phoenix Ghost. Однако Кирби заявил, что БПЛА будет полезен "против разных типов целей".

"Он обеспечивает те же тактические возможности, что и Switchblade. Switchblade — это одноразовый дрон, если хотите, и он явно предназначен для нанесения ударов. Это тактический БПЛА, и Phoenix Ghost из той же категории", — подчеркнул Кирби.

Позднее стало известно, что разработала дрон компания AEVEX Aerospace. И дроны-камикадзе разрабатывались по заказу Пентагона еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину, но также с учетом опыта боев на Донбассе.

Издание обратилось к компании, но те не отреагировали на просьбу прокомментировать свою разработку. AEVEX не является производителем беспилотных систем. Возможно, компания выступала в качестве генерального подрядчика по разработке и интеграции компонентов в существующий БПЛА, таких, как технологии управления и боеголовка. Также не исключен вариант, что она работает в качестве местного подряда.

Для эксплуатации дронов украинские военные пройдут обучение.

Напомним, США анонсировали новый пакет помощи Украине на 800 млн долларов. В него входит артиллерия, дроны и прочая техника.

21 апреля американский президент Джо Байден объявил о новом пакет военной помощи Украине. В ходе выступления американский лидер также пообещал предоставить Украине экономическую помощь объемом в $500 млн.