США розробили новий БПЛА під потреби України: що про нього відомо (фото)

ЗСУ отримають понад 120 безпілотників, які за своєю функціональністю будуть схожими на дрони-камікадзе Switchblade.

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У межах нового пакету військової допомоги США для України, ЗСУ отримають нові дрони Phoenix Ghost. Про це повідомляє The Drive.

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У Пентагоні заявили, що нові дрони створені спеціально для потреб української армії. Найімовірніше, це дрони-камікадзе. Тобто БПЛА наводиться на ціль за координатами та знищує її собою. Як заявив речник Міноборони США Джон Кірбі, за своєю суттю Phoenix Ghost буде подібний до Switchblade, які вже застосовуються ЗСУ.

Що відомо про Phoenix Ghost?

ВПС швидко розробили БПЛА у відповідь на українські вимоги. Загалом українська армія отримає понад 120 дронів. Наразі невідомо, у чому полягає різниця між Switchblade і Phoenix Ghost. Проте Кірбі заявив, що БПЛА буде корисним "проти різних типів цілей".

"Він забезпечує ті ж тактичні можливості, що й Switchblade. Switchblade — це одноразовий дрон, якщо хочете, і він очевидно призначений для завдання ударів. Це тактичний БПЛА, і Phoenix Ghost із тієї ж категорії", — підкреслив Кірбі.

Пізніше стало відомо, що розробила дрон компанія AEVEX Aerospace. І дрони-камікадзе розроблялися на замовлення Пентагону ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, але також з огляду на досвід боїв на Донбасі.

Видання звернулося до компанії, але вони не відреагували на прохання прокоментувати свою розробку. AEVEX не виробник безпілотних систем. Можливо, компанія була генеральним підрядником із розробки й інтеграції компонентів у наявний БПЛА, таких, як технології управління та боєголовки. Також не заперечується варіант, що вона працює як місцевий підряд.

Для експлуатації дронів українські військові пройдуть навчання.

Нагадаємо, США анонсували новий пакет допомоги Україні на 800 млн доларів. До нього входить артилерія, дрони й інша техніка.

21 квітня американський президент Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. У процесі виступу американський лідер також пообіцяв надати Україні економічну допомогу обсягом $500 млн.