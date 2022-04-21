Не лише гаубиці: Пентагон розповів, яку зброю відправить в Україну

У Міністерстві оборони США розповіли, що разом з артилерією і тактичними машинами в Україну також прибудуть безпілотники Phoenix Ghost, спеціально розроблені ВПС Штатів для потреб України.

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У Міністерстві оборони США розкрили деталі американської військової допомоги Україні на 800 мільйонів доларів, яку оголосив президент Джо Байден. Цього разу Київ отримає артилерію, тактичні машини, безпілотники та польове обладнання. Про це повідомляє сайт Пентагону.

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Військова допомога включає:

72 155-мм гаубиці та 144 000 артилерійських боєприпасів;

72 тактичні машини для буксирування 155-мм гаубиць;

Більше 121 тактичних безпілотних літальних апаратів Phoenix Ghost;

Польове обладнання та запасні частини.

У Пентагоні розповіли, що допомога призначена для задоволення критичних потреб України, коли війська Росії розпочинають новий наступ на Донбасі. В оборонному відомстві додали, що за час президентства Джо Байдена Києву надали допомогу в галузі безпеки понад $4 млрд. Зокрема близько $3,4 млрд. — з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.

Що за безпілотники Phoenix Ghost?

Як розповів представник Пентагону Джон Кірбі, БПЛА Phoenix Ghost спеціально розробили ВПС Сполучених Штатів з урахуванням потреб України. А за функціональними можливостями апарат нагадує безпілотники серії Switchblade.

У зв'язку з цим Кірбі уточнив, що нова система вимагатиме спеціальної мінімальної підготовки операторів БПЛА, але це питання вже "опрацьовується".

Нагадаємо, 21 квітня американський президент Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Під час виступу американський лідер також пообіцяв надати Україні економічну допомогу обсягом $500 млн.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила про готовність передати Києву бойові машини піхоти Marder. Крім того, політикиня розкритикувала канцлера Олафа Шольца за затягування постачання зброї в Україну.