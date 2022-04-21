Артилерія та дрони для України: Байден оголосив про новий пакет військової допомоги на $800 млн

Під час виступу американський лідер також пообіцяв надати Україні економічну допомогу обсягом $500 млн.

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Президент США Джо Байден оголосив про прийняття нового пакету військової допомоги Україні обсягом 800 мільйонів доларів, а також надання прямої підтримки української економіки. Про це глава американської держави заявив під час звернення в четвер, 21 квітня, яке транслював YouTube-канал "Голос Америки".

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Байден, зокрема, оголосив, що Сполучені Штати нададуть Україні чергову партію військової допомоги, до якої, зокрема, увійдуть артилерійські системи, боєприпаси та тактичні дрони. Зброю доставлятимуть протягом наступних двох тижнів.

Крім цього, президент США повідомив, що держава спрямує Україні 500 мільйонів доларів для стабілізації її економіки в умовах повномасштабної війни з РФ. Так загальний обсяг економічної допомоги від американської держави досягне позначки в 1 млрд доларів.

Байден також зазначив, що бюджет, раніше схвалений Конгресом для допомоги Україні, вичерпується, і тому він має на меті звернутися з поданням про його збільшення.

Водночас президент США оголосив і про нову міру підтримки українських біженців — програму "Об'єднаємось заради України". Вона передбачає, що ті українці, які перебувають у Європі й хочуть мігрувати до Сполучених Штатів, зможуть це зробити легально, якщо в них є спонсори, здатні забезпечити їхнє проживання в країні, чи то родичі, чи неурядові організації.

Байден у сьогоднішньому зверненні також сказав, що США закликають РФ забезпечити вихід мирного населення з Маріуполя та з території заводу "Азовсталь", водночас додавши, що "є сумніви, що (президент Росії Володимир) Путін справді контролює Маріуполь".

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про те, що в новому пакеті військової допомоги від США будуть також і гелікоптери, проте їхню кількість не уточнювали.

Також ми повідомляли, що минулий пакет допомоги обсягом 800 млн доларів прийняла американська влада минулого тижня.