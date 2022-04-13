США схвалили пакет військової допомоги для України на $800 млн: яку зброю передадуть

Пентагон відправить бронетранспортери M113, гелікоптери Мі-17, 300 безпілотників-камікадзе та 500 ракет Javelin. Ще Штати думають над передачею протикорабельних ракет малої дальності.

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Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила новий пакет військової допомоги Україні на 800 млн. доларів. Про це йдеться у заяві Байдена за підсумками його переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

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"Поки що Росія готується посилити атаки на Донбасі, Сполучені Штати продовжують надавати Україні можливості для захисту", — зазначив Байден.

Новий пакет допомоги, за словами американського лідера, включає високоефективні системи озброєння — артилерію, бронетранспортери та гелікоптери.

[ + – ] США відправляли Мі-17 для ВПС Афганістану Фото: mil.in.ua

"Стабільні поставки зброї, яку Сполучені Штати, їхні союзники та партнери надали Україні, відіграли вирішальну роль у її боротьбі з вторгненням РФ. Це допомогло президенту Росії Володимиру Путіну зазнати невдачі у початкових військових планах із завоювання та контролю над Україною. Зараз не час відпочивати," — зауважив Байден.

Президент США наголосив, що продовжить сприяти передачі Україні допомоги від союзників та партнерів.

Морські безпілотники, гаубиці та гелікоптери Мі-17

Reuters пише, що пакет допомоги профінансується у межах повноважень Байдена щодо надання негайної військової допомоги (Presidential Drawdown Authority, PDA) без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію.

Високопоставлений представник Пентагону в коментарі NBS News говорив, що допомога може включати безпілотні надводні транспортні засоби і вертольоти Мі-17. Один із колишніх американських чиновників охарактеризував допомогу як "пакет для великомасштабних бойових дій" і додав, що Штати серйозно розглядають питання щодо відправлення протикорабельних ракет малої дальності.

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі Пентагон розповів, що США передадуть Україні найближчим часом 200 бронетранспортерів M113, 11 вертольотів Мі-17, 18 гаубиць, 300 безпілотників-камікадзе Switchblade та 500 ракет Javelin.

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У пакет включать 30 тис. комплектів бронежилетів та шоломів, оптичні приціли та вибухівки С-4. За словами Кірбі, США виділили понад 3,2 млрд доларів на військову допомогу Україні за часів президентства Байдена.

Кірбі додав, що гелікоптери Мі-17 призначалися для Афганістану.

Зазначимо, що американські безпілотники Switchblade вже залишили в Україні. А нещодавно Австралія відправила 20 БТР Bushmaster для потреб ЗСУ.

Державний департамент США раніше схвалив виділення Україні $100 млн як додаткову військову допомогу.