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Воєнний фокус Російсько-українська війна

США схвалили пакет військової допомоги для України на $800 млн: яку зброю передадуть

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військова допомога, США, постачання зброї
Фото: US EmbassyKyivUkraine | Новий пакет допомоги включає високоефективні системи озброєння

Пентагон відправить бронетранспортери M113, гелікоптери Мі-17, 300 безпілотників-камікадзе та 500 ракет Javelin. Ще Штати думають над передачею протикорабельних ракет малої дальності.

Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила новий пакет військової допомоги Україні на 800 млн. доларів. Про це йдеться у заяві Байдена за підсумками його переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

"Поки що Росія готується посилити атаки на Донбасі, Сполучені Штати продовжують надавати Україні можливості для захисту", — зазначив Байден.

Новий пакет допомоги, за словами американського лідера, включає високоефективні системи озброєння — артилерію, бронетранспортери та гелікоптери.

США відправляли Мі-17 для ВПС Афганістану
США відправляли Мі-17 для ВПС Афганістану
Фото: mil.in.ua

"Стабільні поставки зброї, яку Сполучені Штати, їхні союзники та партнери надали Україні, відіграли вирішальну роль у її боротьбі з вторгненням РФ. Це допомогло президенту Росії Володимиру Путіну зазнати невдачі у початкових військових планах із завоювання та контролю над Україною. Зараз не час відпочивати," — зауважив Байден.

Президент США наголосив, що продовжить сприяти передачі Україні допомоги від союзників та партнерів.

Морські безпілотники, гаубиці та гелікоптери Мі-17

Reuters пише, що пакет допомоги профінансується у межах повноважень Байдена щодо надання негайної військової допомоги (Presidential Drawdown Authority, PDA) без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію.

Високопоставлений представник Пентагону в коментарі NBS News говорив, що допомога може включати безпілотні надводні транспортні засоби і вертольоти Мі-17. Один із колишніх американських чиновників охарактеризував допомогу як "пакет для великомасштабних бойових дій" і додав, що Штати серйозно розглядають питання щодо відправлення протикорабельних ракет малої дальності.

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі Пентагон розповів, що США передадуть Україні найближчим часом 200 бронетранспортерів M113, 11 вертольотів Мі-17, 18 гаубиць, 300 безпілотників-камікадзе Switchblade та 500 ракет Javelin.

Повний список озброєння для України від Пентагону
Повний список озброєння для України від Пентагону

У пакет включать 30 тис. комплектів бронежилетів та шоломів, оптичні приціли та вибухівки С-4. За словами Кірбі, США виділили понад 3,2 млрд доларів на військову допомогу Україні за часів президентства Байдена.

Кірбі додав, що гелікоптери Мі-17 призначалися для Афганістану.

Зазначимо, що американські безпілотники Switchblade вже залишили в Україні. А нещодавно Австралія відправила 20 БТР Bushmaster для потреб ЗСУ.

Державний департамент США раніше схвалив виділення Україні $100 млн як додаткову військову допомогу.