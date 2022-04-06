США виділять $100 млн додаткової військової допомоги для України, — Блінкен

За словами держсекретаря, новий пакет оборонної допомоги буде призначено для закупівлі протитанкового озброєння.

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Державний департамент США санкціонував надання Україні $100 додаткової військової допомоги. Про це заявив голова Держдепу Ентоні Блінкен.

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За його словами, США шоковані воєнними злочинами, які ЗС РФ здійснили у Бучі та інших українських містах.

Блінкен зазначив, що санкціонував негайне виділення військової допомоги на суму $100 млн, які дозволять Україні "задовольнити потребу в протитанковому озброєнні".

"Це вже шосте виділення зброї, обладнання та предметів постачання із запасів Міноборони для України з серпня 2021 року. У поєднанні з $300 млн доларів допомоги, оголошеної Пентагоном 1 квітня у межах Ініціативи зі сприяння безпеці України, це додаткове виділення коштів збільшує загальну суму зобов'язань США з надання допомоги Україні у сфері безпеки до $2,4 млрд з початку роботи цієї адміністрації та до більш ніж $1,7 млрд з моменту повномасштабного вторгнення РФ", — наголосив державний секретар.

Глава Держдепу також заявив, що США зі своїми союзниками займеться збором інформації та документуванням фактів скоєння військових злочинів ЗС РФ на території України, а також і надалі надаватиме економічну, військову та гуманітарну допомогу Києву.

Нагадаємо, 4 квітня телеканал CNN повідомив, що десятки конгресменів зажадали від президента Джо Байдена виділити Україні більше озброєння. У зверненні законодавців сказано, що США, крім протитанкової зброї, мають передати Києву протикорабельні ракети, ракети класу "земля-повітря" та винищувачі.

Також 4 квітня представник Пентагону Джон Кірбі стверджував, що в Україну прибула нова партія озброєння з пакету допомоги на загальну суму $800 млн.