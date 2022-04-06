США выделят $100 млн дополнительной военной помощи для Украины, — Блинкен

По словам госсекретаря, новый пакет оборонной помощи будет предназначен для закупки противотанкового вооружения.

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Государственный департамент США санкционировал выделение Украине $100 дополнительной военной помощи. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

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По его словам, США шокированы военными преступлениями, которые ВС РФ осуществили в Буче и других украинских городах.

Блинкен отметил, что санкционировал немедленое выделение военной помощи на сумму в $100 млн, которые позволят Украине "удовлетворить потребность в противотанковом вооружении".

"Это уже шестое выделение оружия, оборудования и предметов снабжения из запасов Минобороны для Украины с августа 2021 года. В сочетании с $300 млн долларов помощи, объявленной Пентагоном 1 апреля в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины, это дополнительное выделение средств увеличивает общую сумму обязательств США по оказанию помощи Украине в сфере безопасности до $2,4 млрд с начала работы этой администрации и до более чем $1,7 млрд с момента полномасштабного вторжения РФ", — подчеркнул государственный секретарь.

Глава Госдепа также заявил, что США со своими союзниками займется сбором информации и документированием фактов совершения военных преступлений ВС РФ на территории Украины, а также будет и дальше оказывать экономическую, военную и гуманитарную помощь Киеву.

Напомним, 4 апреля телеканал CNN сообщил, что десятки конгрессменов потребовали от президента Джо Байдена выделить Украине больше вооружения. В обращении законодателей сказано, что США, помимо противотанкового оружия, должны передать Киеву противокорабельные ракеты, ракеты класса "земля-воздух" и истребители.

Также 4 апреля представитель Пентагона Джон Кирби утверждал, что в Украину прибыла новая партия вооружения из пакета помощи на общую сумму в $800 млн.