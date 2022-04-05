Запасы на исходе: конгрессмены требуют от Байдена дать Украине больше вооружения, — CNN

В своем обращении законодатели США утверждают, что Белый дом также должен передать Украине противокорабельные ракеты, ракеты класса "земля-воздух" и истребители.

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Свыше 30 конгрессменов из Демократической и Республиканской партий требуют от администрации президента США Джо Байдена расширения поставок вооружения Украины. Об этом говорится в письме законодателей, которое оказалось в распоряжении CNN.

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Свой запрос конгрессмены США сформулировали на фоне многочисленных обращений президента Украины Владимира Зеленского, который требовал от союзников предоставить Киеву вооружение для защиты от РФ.

В частности, представители Демократической и Республиканской партий хотят, чтобы Джо Байден расширил поставки вооружения, включив в них противокорабельные ракеты, истребители и ракеты класса "земля-воздух".

"Запрос законодателей также включает увеличение поставок противовоздушных ракет Stinger и противотанковых ракет Javelin, запасы которых в Украине на исходе, а также БПЛА с большим радиусом действия, чтобы Украина могла лучше нарушать российские линии поставок и противостоять российской тактике осады, особенно в Восточной Украине", — говорится в материале CNN.

В своем обращении конгрессмены признали, что США уже оказали серьезную военную помощь Киеву, однако украинское общество понимает, что для победы в войне "нужно сделать больше". Законодатели также сообщили, что Вооруженные силы Украины испытывают нехватку истребителей.

"Украина имеет более чем достаточно пилотов, обученных летать на дополнительных самолетах, если они будут поставлены. Дополнительные самолеты также позволят украинским силам обеспечить более адекватную защиту городских районов, таких как Харьков и Мариуполь, где в результате российских атак погибло много гражданских лиц", — добавили конгрессмены в своем письме к Джо Байдену.

Напомним, 4 апреля в Пентагоне анонсировали поставку новой военной помощи Украине. По словам представителя Минобороны США Джона Кирби, партия вооружения прибудет в Киев в течение 24 часов.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский обращался к Норвегии с просьбой передать Украине зенитно-ракетные комплексы NASAMS и противокорабельные ракеты "Гарпун".