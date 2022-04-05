Запаси закінчуються: конгресмени вимагають від Байдена дати Україні більше озброєння, — CNN

У своєму зверненні законодавці США стверджують, що Білий дім також має передати Україні протикорабельні ракети, ракети класу "земля-повітря" і винищувачі.

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Понад 30 конгресменів із Демократичної і Республіканської партій вимагають від адміністрації президента США Джо Байдена розширення постачання озброєння України. Про це йдеться у листі законодавців, який опинився у розпорядженні CNN.

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Свій запит конгресмени США сформулювали на тлі численних звернень президента України Володимира Зеленського, який вимагав від союзників надати Києву озброєння для захисту від РФ.

Зокрема, представники Демократичної та Республіканської партій хочуть, щоб Джо Байден розширив постачання озброєння, додавши до них протикорабельні ракети, винищувачі та ракети класу "земля-повітря".

"Запит законодавців також враховує збільшення поставок протиповітряних ракет Stinger і протитанкових ракет Javelin, запаси яких в Україні закінчуються, а також БПЛА з великим радіусом дії, щоб Україна могла краще порушувати російські лінії поставок і протистояти російській тактиці облоги, особливо у Східній Україні", — йдеться у матеріалі CNN.

У своєму зверненні конгресмени визнали, що США вже надали серйозну військову допомогу Києву, проте українське суспільство розуміє, що для перемоги у війні "треба зробити більше". Законодавці також повідомили, що Збройні сили України зазнають нестачі винищувачів.

"Україна має більш ніж достатньо пілотів, навчених літати на додаткових літаках, якщо їх буде поставлено. Додаткові літаки також дозволять українським силам забезпечити більш адекватний захист міських районів, таких як Харків і Маріуполь, де внаслідок російських атак загинуло багато цивільних осіб", — додали конгресмени у своєму листі до Джо Байдена.

Нагадаємо, 4 квітня в Пентагоні анонсували постачання нової військової допомоги Україні. За словами представника Міноборони США Джона Кірбі, партія озброєння прибуде до Києва протягом 24 годин.

Також повідомлялося, що Володимир Зеленський звертався до Норвегії з проханням передати Україні зенітно-ракетні комплекси NASAMS і протикорабельні ракети "Гарпун".