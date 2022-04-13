США одобрили пакет военной помощи для Украины на $800 млн: какое оружие передадут

Пентагон отправит бронетранспортеры M113, вертолеты Ми-17, 300 беспилотников-камикадзе и 500 ракет Javelin. Еще Штаты думают над передачей противокорабельных ракет малой дальности.

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Администрация президента США Джо Байдена одобрила новый пакет военной помощи Украине на 800 млн долларов. Об этом говорится в заявлении Байдена по итогам его переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"Пока Россия готовится усилить атаки на Донбассе, Соединенные Штаты продолжают предоставлять Украине возможности для защиты", – отметил Байден.

Новый пакет помощи, по словам американского лидера, включает высокоэффективные системы вооружения – артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты.

[ + – ] США отправляли Ми-17 для ВВС Афганистана Фото: mil.in.ua

"Стабильные поставки оружия, которое Соединенные Штаты, их союзники и партнеры предоставили Украине, сыграли решающую роль в ее борьбе с вторжением РФ. Это помогло президенту России Владимиру Путину потерпеть неудачу в первоначальных военных планах по завоеванию и контролю над Украиной. Сейчас не время отдыхать", – заметил Байден.

Президент США подчеркнул, что продолжат содействовать передаче Украине помощи от союзников и партнеров.

Морские беспилотники, гаубицы и вертолеты Ми-17

Reuters пишет, что пакет помощи профинансируется в рамках полномочий Байдена по предоставлению немедленной военной помощи (Presidential Drawdown Authority, PDA) без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию.

Высокопоставленный представитель Пентагона в комментарии NBS News говорил, что помощь может включать в себя беспилотные надводные транспортные средства и вертолеты Ми-17. Один из бывших американских чиновников охарактеризовал помощь как "пакет для крупномасштабных боевых действий" и добавил, что Штаты серьезно рассматривают вопрос об отправке противокорабельных ракет малой дальности.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби Пентагон рассказал, что США передадут Украине в ближайшее время 200 бронетранспортеров M113, 11 вертолетов Ми-17, 18 гаубиц, 300 беспилотников-камикадзе Switchblade и 500 ракет Javelin.

[ + – ] Полный список вооружения для Украины от Пентагона

В пакет включат 30 тыс. комплектов бронежилетов и шлемов, оптические прицелы и взрывчатки С-4. По словам Кирби США выделили более 3,2 млрд долларов на военную помощь Украине со времен президентства Байдена.

Кирби добавил, что вертолеты Ми-17 предназначались для Афганистана.

Отметим, что американские беспилотники Switchblade уже оставили в Украину. А недавно Австралия отправила 20 БТР Bushmaster для нужд ВСУ.

Государственный департамент США ранее одобрил выделение Украине $100 млн в качестве дополнительной военной помощи.