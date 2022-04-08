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В Україну відправили перші БТР Bushmaster з Австралії: як везли техніку (фото)

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Фото: Facebook | Бронетранспортери доставили в Україну на борту австралійського Boeing C-17 Globemaster

Транспортний літак Boeing C-17 Globemaster, здатний перевезти чотири БТР Bushmaster, вилетів у Європу з австралійського міста Брісбен. "Подарунок" у вигляді 20 машин стане підтримкою ЗСУ в битві з ворогом, упевнений міністр оборони Австралії.

Австралія передала Україні 20 бронетранспортерів Bushmaster вартістю 38 млн доларів. Про це написав у Facebook посол України в Австралії Василь Мірошниченко.

"Австралійські фахівці з питань національної безпеки кажуть, що це було найшвидше рішення про виділення військової допомоги в історії країни. Президент (України) Володимир Зеленський звернувся до парламенту з промовою і попросив бронетранспортери Bushmaster. Наступного ранку прем'єр-міністр (Австралії) Скотт Моррісон підтвердив готовність їх надати", — розповів дипломат деталі ухвалення рішення.

Передавання техніки Україні пройшло на запрошення міністра оборони Австралії Пітера Даттона й у присутності голови сухопутних військ, генерал-майора Скотта Вінтера, уточнив посол.

Даттон заявив, що "подарунок" у вигляді 20 машин Bushmaster стане підтримкою у відповіді ЗСУ на агресію російських загарбників.

Австралійські журналісти телеканалу Sky News зазначили, що бронетранспортери відправили в Україну на борту австралійського Boeing C-17 Globemaster.

За даними агентства Associated Press, Моррісон заявив, що транспортний літак Boeing C-17 Globemaster, здатний перевезти чотири машини Bushmaster, вилетів до Європи з австралійського міста Брісбен на східному узбережжі.

Транспортні засоби стануть доповненням до 87 млн доларів, які Австралія передала Україні як військову та гуманітарну допомогу.

Bushmaster створила компанія Thales Australia
Bushmaster створила компанія Thales Australia

БТР Bushmaster — що це за машини

Бронетранспортер Bushmaster — австралійський повнопривідний панцирний транспортер, який створила компанія Thales Australia. Він призначений для перевезення особового складу, захищає від легкої стрілецької зброї та фугасів. У десантному відділенні можуть розміститись 9 солдатів.

Основні характеристики БТР:

  • маса — 12,5 тонн;
  • довжина — 7,18 метрів;
  • ширина — 2,48 метри;
  • висота — 2,65 метри;
  • дальність ходу — 800 км;
  • максимальна швидкість — 100 км/год;
  • клас захисту — захистить від 7,62 мм патрона та 8 кг фугасу.

Австралія має на озброєнні таких БТР понад 1 000 у Військово-повітряних і Сухопутних силах.

Фокус раніше писав, що у зверненні до парламенту Австралії Зеленський заявив про хорошу якість БТР Bushmaster, які б допомогли допомогти ЗСУ.

Великобританія вже розробляє схему передавання Україні броньовиків типу Mastiff або Jackal, але машини будуть позбавлені "чутливого обладнання".

Нагадаємо, що 6 квітня президент США Джо Байден підписав новий пакет військової допомоги для України на суму 100 млн доларів. До нього увійдуть протитанкові ракетні комплекси Javelin.