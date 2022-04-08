В Україну відправили перші БТР Bushmaster з Австралії: як везли техніку (фото)

Транспортний літак Boeing C-17 Globemaster, здатний перевезти чотири БТР Bushmaster, вилетів у Європу з австралійського міста Брісбен. "Подарунок" у вигляді 20 машин стане підтримкою ЗСУ в битві з ворогом, упевнений міністр оборони Австралії.

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Австралія передала Україні 20 бронетранспортерів Bushmaster вартістю 38 млн доларів. Про це написав у Facebook посол України в Австралії Василь Мірошниченко.

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"Австралійські фахівці з питань національної безпеки кажуть, що це було найшвидше рішення про виділення військової допомоги в історії країни. Президент (України) Володимир Зеленський звернувся до парламенту з промовою і попросив бронетранспортери Bushmaster. Наступного ранку прем'єр-міністр (Австралії) Скотт Моррісон підтвердив готовність їх надати", — розповів дипломат деталі ухвалення рішення.

Передавання техніки Україні пройшло на запрошення міністра оборони Австралії Пітера Даттона й у присутності голови сухопутних військ, генерал-майора Скотта Вінтера, уточнив посол.

Даттон заявив, що "подарунок" у вигляді 20 машин Bushmaster стане підтримкою у відповіді ЗСУ на агресію російських загарбників.

Австралійські журналісти телеканалу Sky News зазначили, що бронетранспортери відправили в Україну на борту австралійського Boeing C-17 Globemaster.

За даними агентства Associated Press, Моррісон заявив, що транспортний літак Boeing C-17 Globemaster, здатний перевезти чотири машини Bushmaster, вилетів до Європи з австралійського міста Брісбен на східному узбережжі.

Транспортні засоби стануть доповненням до 87 млн доларів, які Австралія передала Україні як військову та гуманітарну допомогу.

[ + – ] Bushmaster створила компанія Thales Australia

БТР Bushmaster — що це за машини

Бронетранспортер Bushmaster — австралійський повнопривідний панцирний транспортер, який створила компанія Thales Australia. Він призначений для перевезення особового складу, захищає від легкої стрілецької зброї та фугасів. У десантному відділенні можуть розміститись 9 солдатів.

Основні характеристики БТР:

маса — 12,5 тонн;

довжина — 7,18 метрів;

ширина — 2,48 метри;

висота — 2,65 метри;

дальність ходу — 800 км;

максимальна швидкість — 100 км/год;

клас захисту — захистить від 7,62 мм патрона та 8 кг фугасу.

Австралія має на озброєнні таких БТР понад 1 000 у Військово-повітряних і Сухопутних силах.

Фокус раніше писав, що у зверненні до парламенту Австралії Зеленський заявив про хорошу якість БТР Bushmaster, які б допомогли допомогти ЗСУ.

Великобританія вже розробляє схему передавання Україні броньовиків типу Mastiff або Jackal, але машини будуть позбавлені "чутливого обладнання".

Нагадаємо, що 6 квітня президент США Джо Байден підписав новий пакет військової допомоги для України на суму 100 млн доларів. До нього увійдуть протитанкові ракетні комплекси Javelin.