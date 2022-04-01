RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Австралія передасть Україні БТРи Bushmaster: що про них відомо (фото)

12541
броньовики України
Bushmaster здатний витримати вибух 8 кг фугасу

Після звернення Володимира Зеленського, австралійський прем'єр-міністр анонсував передавання броневиків разом із бронежилетами й іншою допомогою.

Після звернення президента України Володимира Зеленського до Австралії остання ухвалила рішення передати українській стороні бронетранспортери Bushmaster. Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, передає CNN.

"Ми не просто посилаємо наші молитви, ми надсилаємо нашу зброю, ми надсилаємо наші боєприпаси, ми надсилаємо нашу гуманітарну допомогу, ми надсилаємо все це і бронежилети", — заявив прем'єр-міністр.

Він також додав, що БТР буде доставлений в Україну літаками С-17. Проте їх кількість та дата постачання невідома.

Додамо, що у своєму зверненні до парламенту Зеленський заявив, що Австралія має дуже добрі БТР Bushmaster, які б допомогли допомогти українській армії. Тому якби була можливість їх передати, то Україна була б дуже вдячна.

Що відомо про БТР Bushmaster

bushmaster
Bushmaster передадуть Україні після прохання Зеленського

Bushmaster — це австралійський повнопривідний панцирний транспортер. Його створила компанія Thales Australia. Призначена для перевезення особового складу. Забезпечує захист від легкої стрілецької зброї та фугасів. Десантне відділення здатне вмістити 9 військових.

Основні характеристики броньовика:

  • маса — 12,5 тонн;
  • довжина — 7,18 метрів;
  • ширина — 2,48 метрів;
  • висота — 2,65 метрів;
  • дальність ходу — 800 км;
  • максимальна швидкість — 100 км/год;
  • клас захисту — захистить від 7,62 мм патрона та 8 кг фугасу.
броньовик
Десантне відділення броньовика

На озброєнні Австралії знаходиться понад 1 000 броневиків у ВПС і Сухопутних силах.

Нагадаємо, українські броньовики "Новатор" і "Варта" проходять випробування боями у російсько-українській війні.

31 березня повідомлялося, що Іспанія відправила в Україну 10 літаків із наступальним озброєнням.