Австралія передасть Україні БТРи Bushmaster: що про них відомо (фото)
Після звернення Володимира Зеленського, австралійський прем'єр-міністр анонсував передавання броневиків разом із бронежилетами й іншою допомогою.
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Після звернення президента України Володимира Зеленського до Австралії остання ухвалила рішення передати українській стороні бронетранспортери Bushmaster. Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, передає CNN.
"Ми не просто посилаємо наші молитви, ми надсилаємо нашу зброю, ми надсилаємо наші боєприпаси, ми надсилаємо нашу гуманітарну допомогу, ми надсилаємо все це і бронежилети", — заявив прем'єр-міністр.
Він також додав, що БТР буде доставлений в Україну літаками С-17. Проте їх кількість та дата постачання невідома.
Додамо, що у своєму зверненні до парламенту Зеленський заявив, що Австралія має дуже добрі БТР Bushmaster, які б допомогли допомогти українській армії. Тому якби була можливість їх передати, то Україна була б дуже вдячна.
Що відомо про БТР Bushmaster
Bushmaster — це австралійський повнопривідний панцирний транспортер. Його створила компанія Thales Australia. Призначена для перевезення особового складу. Забезпечує захист від легкої стрілецької зброї та фугасів. Десантне відділення здатне вмістити 9 військових.
Основні характеристики броньовика:
- маса — 12,5 тонн;
- довжина — 7,18 метрів;
- ширина — 2,48 метрів;
- висота — 2,65 метрів;
- дальність ходу — 800 км;
- максимальна швидкість — 100 км/год;
- клас захисту — захистить від 7,62 мм патрона та 8 кг фугасу.
На озброєнні Австралії знаходиться понад 1 000 броневиків у ВПС і Сухопутних силах.
Нагадаємо, українські броньовики "Новатор" і "Варта" проходять випробування боями у російсько-українській війні.
31 березня повідомлялося, що Іспанія відправила в Україну 10 літаків із наступальним озброєнням.