Українські броньовики "Новатор" і "Варта" пройшли випробування боями (фото)

Із моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну бронеавтомобілі підривалися на мінах, потрапляли під вогонь ворога, але зберігали при цьому життя екіпажам.

Броньовики приватної компанії "Українська бронетехніка" за два тижні війни з Росією вже неодноразово потрапляли під обстріл. Транспорт отримував пошкодження, але екіпаж залишався цілим. Про це повідомляє "Мілітарний".

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Портал зібрав фотографії в мережі з пошкодженими броньовиками, а також отримав інформацію від виробника про бронемашини. З 24 лютого до 9 березня автомобілі вже неодноразово рятували життя українським військовим.

25 лютого до "Варти" Київської тероборони потрапив ворожий снаряд. Як видно на фото, автомобіль отримав пошкодження передньої частини, а також переднє ліве колесо. Як заявили в "Українській бронетехніці", броньовик буде відновлений і повернений до ладу.

[ + – ] Броньовик "Варта"

4 березня під Черніговом також підірвалася "Варта" на ходу. Втрат серед екіпажу не було.

[ + – ] Підірвана "Варта" під Черніговом

5 березня під Гостомелем потрапила під обстріл ще одна "Варта" бійців ССО. Бронескло витримало всі постріли з великокаліберного кулемета.

[ + – ] Скло витримало всі постріли

"Варта" — це український броньовик, розроблений на базі шасі МАЗ-5434. Складається на озброєнні ЗСУ, Нагвардії та низки спецпідрозділів. Усього випущено понад 200 одиниць автомобіля.

7 березня під обстріл російських військ потрапив броньовик "Новатор" Нацгвардії. У результаті машини пробити радіатор, але в компанії заявляють, що він підлягає відновленню.

[ + – ] "Новатор" усе одно підлягає відновленню Фото: mil.in.ua

Учора, 8 березня "Новатор" наїхав на протитанкову міну, незважаючи на суттєві пошкодження автомобіля, екіпаж залишився в безпеці.

[ + – ] "Новатор" підірвався на міні

"Новатор" — це броньовик, розроблений на базі посиленого шасі Ford F-550. Стоїть на озброєнні ЗСУ та Нацгвардії. На озброєнні перебуває близько 80 одиниць броньовиків.

У компанії також заявили, що першого дня повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну вони передали всю техніку армії і ТрО. Включно з тією, що виготовлялася на експорт.

Нагадаємо, на 13 день війни російська армія втратила 1036 бойових броньованих машин, а також 474 одиниці автомобільної техніки.

Раніше повідомлялося, що через бойові дії в Гостомелі згорів найбільший літак у світі Ан-225 "Мрія".