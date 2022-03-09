Украинские броневики "Новатор" и "Варта" прошли испытания боями (фото)

С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину бронеавтомобили подрывались на минах, попадали под плотный огонь врага, но сохраняли при этом жизнь экипажам.

Броневики частной компании "Украинская бронетехника" за две недели войны с Россией уже неоднократно попадала под обстрел. Транспорт получал повреждения, но экипаж оставался цел. Об этом сообщает Милитарный.

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Портал собрал фотографии в сети с поврежденными броневиками, а также получил информацию от производителя о бронемашинах. С 24 февраля по 9 марта автомобили уже неоднократно спасали жизнь украинским военным.

25 февраля в "Варту" Киевской теробороны попал вражеский снаряд. Как видно на фото автомобиль получил повреждение передней части, а также переднее левое колесо. Как заявили в "Украинской бронетехники", броневик будет восстановлен и возвращен в строй.

[ + – ] Броневик "Варта"

4 марта под Черниговом также подорвалась "Варта" на ходу. Потерь среди экипажа не было.

[ + – ] Подорванная "Варта" под Черниговом

5 марта под Гостомелем попала под обстрел еще одна "Варта" бойцов ССО. Бронестекло выдержало все выстрелы из крупнокалиберного пулемета.

[ + – ] Стекло выдержало все выстрелы

"Варта" — это украинский броневик, разработанный на базе шасси МАЗ-5434. Состоит на вооружении ВСУ, Нагвардии и ряда спецподразделений. Всего выпущено свыше 200 единиц автомобиля.

7 марта под обстрел российских войск попал броневик "Новатор" Нацгвардии. В результате у машины пробит радиатор, но в компании заявляют, что он подлежит восстановлению.

[ + – ] "Новатор" все равно подлежит восстановлению Фото: mil.in.ua

Вчера, 8 марта "Новатор" наехал на противотанковую мину несмотря на существенные повреждения автомобиля, экипаж остался в безопасности.

[ + – ] "Новатор" подорвался на мине

"Новатор" — это броневик, разработанный на базе усиленного шасси Ford F-550. Состоит на вооружении ВСУ и Нацгвардии. На вооружении находится около 80 единиц броневиков.

В компании также заявили, что в первый день полномасштабного вторжения войск РФ в Украину они передали всю технику армии и ТрО. Включая ту, которая изготовлялась на экспорт.

Напомним, на 13 день войны российская армия потеряла 1036 боевых бронированных машин, а также 474 единицы автомобильной техники.

Ранее сообщалось, что из-за боевых действий в Гостомеле сгорел самый большой самолет в мире Ан-225 "Мрия".