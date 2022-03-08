Потери армии РФ в Украине на 13-й день войны превысили 12 тысяч человек, — Генштаб ВСУ

С первого дня вторжения, как информирует Генштаб, подразделения ВСУ уничтожили более 300 вражеских танков и 1036 боевых бронированных машин россиян.

Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают вести оборонительную операцию против российских оккупантов на северном, южном и восточном направлениях. За все время вторжения армия РФ потеряла более 12 тысяч человек. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

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По данным военного командования, начались тринадцатые сутки противостояния украинской армии полномасштабному вторжению РФ, но темпы наступления врага значительно снизились.

На северном направлении, как отмечают в Генштабе, подразделения ВСУ продолжают держать оборону Сум и Киева. В южной операционной зоне идет операция вдоль государственной границы, в рамках которой осуществляется прикрытие морского побережья.

Пресс-центр Генштаба утверждает, что российские оккупанты деморализованы и все чаще прибегают к мародерству и нарушениям норм Международного гуманитарного права по ведению военных конфликтов.

"В Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях, на территориях, временно занятых российскими оккупантами, широко фиксируются факты грабежей, насильственных действий в отношении местных жителей, захвата гражданских помещений, использования сельскохозяйственных ангаров для стоянки военной техники, обустройства огневых позиций в густонаселенных районах и объектах гражданской инфраструктуры", — говорится в сообщении военного командования.

В Херсонской и Николаевской областях, по данным Генштаба, оккупанты для влияния на местное население используют подразделения психологической борьбы — россияне создали до 10 тактических групп подобного направления, которые занимаются пропагандистской работой на временно захваченных территориях.

"Оккупанты запугивают население северной части временно оккупированной территории АР Крым наступлением ВСУ. Кроме того, ФСБ создает оперативные группы для работы с населением, в частности, для выявления сопротивления", — подытожил Генштаб в утренней сводке.

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Генеральный штаб ВСУ также обнародовал статистику общих потерь оккупационной армии с начала полномасштабного вторжения. По данным военного командования, с 24 февраля по 7 марта включительно Россия потеряла более 12 тысяч личного состава и свыше 300 танков.

С начала полномасштабного вторжения, как отмечают в Генштабе, подразделения ВСУ с другими силовыми ведомствами также уничтожили 1036 вражеских боевых бронированных машин, 120 артиллерийских систем, 56 единиц РСЗО, 27 средств противовоздушной обороны, 474 единиц автомобильной техники, 60 цистер с топливом и 3 корабля/катера.

Помимо этого, Россия несет серьезные потери в авиации. С первого дня полномасштабной войны уничтожено 48 вражеских самолетов, 80 вертолетов и 7 беспилотных аппаратов оперативно-тактического уровня.

В Генштабе подчеркивают, что общее число потерь оккупационной армии устанавливается, а подсчет усложняется большой интенсивностью боевых действий.

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Напомним, 7 марта Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о ликвидации генерал-майора российской армии Виталия Герасимова. Высокопоставленный офицер был убит во время боев под Харьковом. Виталий Герасимов, по данным разведки, был начальником штаба и первым заместителем командующего 41-й армией Центрального военного округа РФ.

Также 7 марта Пентагон информировал о том, что Россия задействовала около 100% своих военных сил, которые были сосредоточены вокруг границ Украины.