Россия направила в Украину около 100% боевой мощи, накопленной для вторжения, — Пентагон

США не видят большого прогресса армии РФ в наступлении и говорят об активной вербовке Кремлем боевиков из Сирии.

Президент России Владимир Путин направил в Украину около 100% боевых сил, сосредоточенных на границе. Об этом сказал 7 марта высокопоставленный чиновник министерства обороны США, пишет американское издание Politico.

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Соединенные Штаты не верят, что РФ готовится к переброске дополнительных тактических групп из других частей страны, чтобы укрепить присутствие в Украине, отметил собеседник.

"Мы не наблюдаем признаков того, что Путин собирается выйти за рамки накопленной боевой мощи, которую он уже создал", — пояснил он.

В США не видят большого прогресса армии РФ в наступлении, несмотря на некоторые успехи на юге Украины.

Пентагон подтвердил информацию газеты The Wall Street Journal о том, что Кремль активно вербует боевиков из Сирии для переброски в Украину.

"Путину нужно полагаться на иностранных боевиков, чтобы пополнить военный запас внутри Украины", — продолжил военный.

Представитель министерства обороны США сказал, что Россия выпустила по Украине более 625 ракет. По его словам, в США считают, что в Украине достаточно самолетов и зенитного вооружения для защиты воздушного пространства.

Отметим, что 3 марта в Пентагоне сообщали о 90% российских войск в Украине, которых ранее Москва собрала на границе.

Фокус уже писал, что российское командование пытается пополнить резервы армии из-за массовых потерь в Украине и проводит скрытую мобилизацию. Военных набирают путем усиления пропаганды о "зверствах неофашистов и необходимости уничтожения фашизма".