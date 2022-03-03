Исчерпываются резервы: 90% войск РФ, аккумулированных ранее на границе, уже в Украине

Конечной целью войны, которую развязал Путин против нашей страны, является захват Киева, а также всей территории Украины.

90% российских войск, которые Россия ранее собрала на границе с Украиной, уже находятся в нашей стране. Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.

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Отмечается, что Россия направила около 90% боевой мощи, которую она собрала для вторжения, через границу на территорию Украины.

"Украинские города на севере и востоке продолжают подвергаться сильным бомбардировкам уже неделю после начала вторжения, хотя российские силы "в значительной степени застряли" на севере Украины", — отметил представитель Пентагона во время брифинга.

Также высокопоставленный представитель американского министерства обороны заявил, что с начала войны было выпущено по разным объектам в Украине более 480 российских ракет, большинство из которых с территории Украины, а также — России (более 160), Беларуси (более 70) и Черного моря (менее 10).

О том, в Кремля исчерпываются резервы военнослужащих и техники, которые можно использовать в войне против Украины, также заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга, передает "Европейская правда".

"По данным Пентагона, 90% боевой силы, собранной вокруг Украины, уже пересекли границу", – отметила Псаки.

Впрочем, в Белом доме подчеркивают, что конечной целью войны, которую развязал Путин против нашей страны, является захват Киева, а также всей территории Украины.

"Взятие Киева остается намерением Путина", — заявила пресс-секретарь Белого дома.

По информации Пентагона, российские войска находятся на окраинах Киева к северу и северо-западу. Высокопоставленный представитель министерства обороны США сказал, что российские силы пытаются захватить Киев "каждый божий день", но сталкиваются с мощным сопротивлением украинцев, а также с проблемами снабжения, поскольку они намерены окружить город.

Ни одна из российских группировок сейчас не находится ближе, чем в 25 километрах от столицы Украины.

Также в Пентагоне отмечают, что в Чернигове и Харькове усиливаются обстрелы, и есть признаки того, что российские военные находятся "недалеко от города" в Харькове.

В Пентагоне отмечают, что говорить о том, что россиянам удалось захватить Херсон преждевременно, поскольку бои за город продолжаются.

Также российские силы наступают на Мариуполь с севера и с побережья "с явным намерением изолировать город".

Воздушное пространство над Украиной остается "оспариваемым", но украинская ПВО остается неповрежденной и эффективной.

Ранее Фокус сообщал, что США ввели санкции против приближенных к Путину олигархов и пресс-секретаря Пескова. Всего под новые ограничения попали 19 олигархов и 47 членов их семей. Среди них – Алишер Усманов, братья Ротенберги и Евгений Пригожин.