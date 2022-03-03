Вичерпуються резерви: 90% військ РФ, акумульованих раніше на кордоні, вже в Україні

Кінцевою метою війни, яку розв'язав Путін проти нашої країни, є захоплення Києва та всієї території України.

90% російських військ, які Росія раніше зібрала на кордоні з Україною, вже перебувають у нашій країні. Про це повідомляє видання Forbes із посиланням на високопоставленого представника міністерства оборони США.

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Зазначається, що Росія спрямувала майже 90% бойової могутності, яку вона зібрала для вторгнення через кордон на територію України.

"Українські міста на півночі та сході продовжують зазнавати сильних бомбардувань уже тиждень після початку вторгнення, хоча російські сили "значною мірою застрягли" на півночі України", — зазначив представник Пентагону під час брифінгу.

Також високопоставлений представник американського міністерства оборони заявив, що з початку війни було випущено по різних об'єктах в Україні понад 480 російських ракет, більшість з яких з території України, а також Росії (понад 160), Білорусі (понад 70) та Чорного моря (менше 10).

Про те, що в Кремля вичерпуються резерви військовослужбовців і техніки, які можна використати у війні проти України, також заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі під час брифінгу, передає "Європейська правда".

"За даними Пентагону, 90% бойової сили, зібраної навколо України, вже перетнули кордон", — зазначила Псакі.

Утім, у Білому домі наголошують, що кінцевою метою війни, яку розв'язав Путін проти нашої країни, є захоплення Києва, а також усієї території України.

"Взяти Київ залишається наміром Путіна", — заявила прессекретарка Білого дому.

За інформацією Пентагону, російські війська знаходяться на околицях Києва на північ і північний захід. Високопоставлений представник міністерства оборони США сказав, що російські сили намагаються захопити Київ "щодня", але стикаються з потужним опором українців, а також із проблемами постачання, оскільки вони мають намір оточити місто.

Жодне з російських угруповань зараз не знаходиться ближче, ніж за 25 кілометрів від столиці України.

Також у Пентагоні зазначають, що в Чернігові та Харкові посилюються обстріли, і є ознаки того, що російські військові знаходяться "неподалік міста" у Харкові.

У Пентагоні зазначають, що говорити про те, що росіянам вдалося захопити Херсон зарано, бо бої за місто продовжуються.

Також російські сили наступають на Маріуполь із півночі та з узбережжя "з очевидно наміром ізолювати місто".

Повітряний простір над Україною залишається "оскаржувати", але українська ППО залишається неушкодженою та ефективною.

Раніше Фокус повідомляв, що США ввели санкції проти наближених до Путіна олігархів і прессекретаря Пєскова. Загалом під нові обмеження потрапили 19 олігархів і 47 членів їхніх сімей. Серед них — Алішер Усманов, брати Ротенберги та Євген Пригожин.