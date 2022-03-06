РФ проводит скрытую мобилизацию и усиливает пропаганду о "зверствах неофашистов"

Рекрутинг новобранцев, утверждает Генштаб ВСУ, проводится на фоне потерь путинских войск и сопровождается пропагандой о "необходимости уничтожения фашизма".

Российское военное командование пытается пополнить свои резервы с помощью новобранцев. По данным Генштаба ВСУ, в Краснодарском крае России началась скрытая мобилизация из-за того, что путинские войска несут потери в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ Украины.

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"В связи со значительными потерями, которые понесли оккупанты с начала войны, в Краснодарском крае начата скрытая мобилизация", — говорится в оперативной сводке пресс-службы Генштаба. Отмечается, что рекрутинговая кампания проходит на фоне усиленной пропаганды о "зверствах неофашистов и необходимости уничтожения фашизма".

В настоящий момент, по сообщениям генштаба ВСУ, враг, несмотря на потери личного состава и техники, продолжает наступление и не оставляет попыток взять в окружение украинские города: Киев, Харьков, Чернигов и Николаев. Также войска РФ пытаются выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей и пробить сухопутный коридор в оккупированный Крым. Для этой цели противник ведет активное наступление на юге с тем, чтобы получить выход к Черному и Азовскому морям.

Ранее Фокус сообщал, что ракеты, которыми бомбили аэропорт в Виннице, предположительно, были выпущены с морских платформ в Черном море через территорию Приднестровья. Днем 6 марта российская артиллерия нанесла удар восемью ракетами "Калибр" по территории аэропорта в с. Гавришовка рядом с Винницей.