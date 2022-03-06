11 день войны: наступление войск РФ на Николаев и Мариуполь не удалось, Запорожье – "под прицелом"

Под Харьковом сбили еще один русский самолет, а глава Николаевской ОГА "отжал" у врага трофейный "Тигр". Ключевое за день и интересные детали — в обзоре Фокуса.

Как сообщает в Facebook Генштаб ВСУ Украины, несмотря на потери в личном составе и технике, враг продолжает наступать с целью окружить Киев, Харьков, Чернигов и Николаев. Также противник пытается выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей, а также создать сухопутный коридор с временно оккупированным Крымом.

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Войска РФ активно наступают на юге Украины с целью забрать выход к Черному и Азовскому морям. В заявлении Генштаба говорится, что противник истратил все основные резервы и готовит к отправке дополнительные подразделения из состава Восточного, Центрального и Западного военных округов.

Наши войска продолжают оборонятся.В частности оборонные бои идут в Донецком, Слобожанском и Таврическом операционных районах. Механизированные части ВСУ ведут оборону Харькова, Ахтырки, Чернигова и Киева.

Общие потери врага за 11 дней войны, согласно сообщению Генштаба Украины, составляют:

Более 11 тысяч человек личного состава

Танков — до 285

ВВМ — 985

Артилерийских систем – 109

РСЗВ — 50

Объекты ПВО — 21

Самолеты — 44

Вертолеты — 48

БПЛА оперативно-тактического уровня — 4

Общие потери включают убитых, раненных, плененных и пропавших без вести. Стороны войны могут занижать собственные потери и завышать вражеские примерно в 2-3 раза. Для оценки потерь техники стоит использовать ресурс Oryx, который верифицируют данные на основе фото и видеосъемки.

По данным ресурса, Россия потеряла:

Танков — 111 (из них 31 уничтожен, 2 повреждено, 27 брошено и 50 захвачено)

Самолетов — 10 (все уничтожены)

Вертолетов — 10 (7 уничтожено, 1 поврежден, 2 брошены)

Николаев

По словам главы Николаевской ОГА Виталия Кима, утром, 6 марта, войска РФ наступали на город танками со стороны аэродрома Кульбакино, где состоялся бой с нашими силами.

Также руководитель Николаевской ОГА написал, что утром, 6 марта, стало известно о гибели от осколков мамы двоих детей, а молодой парень погиб из-за того, что взял в руки снаряд. Но, по словам Кима, враг бежит и деморализован.

Позже Ким сообщил, что теперь у него есть свой собственный трофейный "Тигр" в рабочем состоянии.

"Готовьтесь оккупанты. Будем лупить вас вашей же техникой", — написал Ким и разместил соответствующее видео.

Telegram-канал Типичный Николаев опубликовал фотографии, на которых сотрудники ГСЧС Николаевской области извлекают боеприпасы, которые попали на территории домовладений после обстрелов.

Ночью с 5 на 6 марта под Николаевом был уничтожен артиллерийский расчет врага.

Сумы

Как сообщает на своей странице в Facebook Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий по состоянию на утро 6 марта Ахтырка осталась без тепла из-за уничтоженной ТЕЦ. Электроэнергия и вода в городе частично есть. В самих Сумам после авиаудара частично возобновили подачу воды и электричества. В Тростянце проблемы с водой, светом и газом.

В Минобороны Украины показали результаты боев украинских войск в войсками РФ. На фотографиях видно поврежденную технику врага.

Харьков

Согласно сообщению Telegram-канал Ressentiment, под Харьковом сбили российский Су-25. Пилот погиб.

Как сообщает Telegram-канал Останній Блокпост в Харьковской области украинские бойцы захватили очередную партию российской техники.

Мариуполь

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, 6 марта на Мариупольском направлении ВСУ в результате контратаки уничтожили 3 вражеских танка, 4 БМП, 2 "Тигра" и коло 30 врагов.

Также в Минобороны заявили, что войска РФ пытаются взять Изюм силами до 2 батальонно-тактических групп. Но город держит оборону. Практически всю ночь противник вел огонь из артиллерийских систем. Также враг совершил несколько авианалетов. Ракеты и бомби попали в центральные районы города.

[ + – ] Красной линией указаны рубежи наступления войск РФ и боевиков "ЛНР" в Харьковской области. Карта нарисована пророссийским "блогером"

Запорожье

Согласно сообщению главы Запорожской ОГА Александра Старуха, в Запорожской области войска РФ тремя батальонно-тактическими группами, с применением артиллерии, танков и авиации ведет наступление на Запорожье в районе населенных пунктов Любимовка, Малиновка, Пологи и Гуляйполе. Но продвижение врага удалось остановить.

[ + – ] Красной линией указаны рубежи наступления войск РФ и боевиков "ДНР" в Запорожской области. Карта нарисована пророссийским "блогером"

Киев

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, бои с войсками РФ идут возле Киева. Город аккумулирует все ресурсы для обороны столицы.

"Сегодня был на блокпостах, установленных на въезде в Киев. Наши военные и тероборона находятся в боевой готовности и настроены остановить врага. Они сказали, что будут защищать Киев любой ценой", — написал Кличко в Facebook.

Напоминаем, что РФ ракетами "Калибр" нанесла удар по аэродрому Гавришовка в Виннице. В результате выпущенных 8 ракет аэродром полностью поврежден.

А в Житомирской области в результате авианалета разрушены частные дома и есть жертвы.