РФ ракетами "Калибр" нанесла удар по аэродрому в Виннице (фото, видео)

Оккупанты выпустили как минимум 8 ракет. Основной удар пришелся на аэродром Гавришовка, который теперь полностью разрушен.

В Винницкой области нанесен удар по аэродрому Гавришовка. Об этом советник Министра МВД Украины Антон Геращенко сообщил в Telegram-канале.

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Глава Винницкой ОГА Сергей Борзов заявил, что в результате ракетного обстрела в районе Гавришовки было попадание в военный объект и что сейчас на месте работают спасатели.

[ + – ] Ракетный удар по аэродрому в Виннице [ + – ] Ракетный удар по аэродрому в Виннице [ + – ] Ракетный удар по аэродрому в Виннице

В последствии президент Владимир Зеленский уточнил, что враг выпустил по Винницкому региону порядка восьми ракет и что основной удар пришелся на аэродром Гавришовка, который теперь разрушен полностью.

"Они продолжают уничтожать нашу инфраструктуру, нашу жизнь, которую строили мы, наши родители, дедушки и бабушки, поколения украинцев", — заявил президент и в очередной раз призвал Запад закрыть небо над Украиной от всех российских ракет, боевой авиации и всех террористов.

"Если вы не дадите нам хотя бы самолеты, чтобы мы могли сами себя защитить, то вывод только один: вы также хотите, чтобы нас медленно убивали", — заявил Зеленский.

Есть мнение, что это был удар ракетами "Калибр".

Сухопутные войска ВСУ подтвердили обстрел аэропорта.

Напомним, что утром 6 марта во время авиаудара по Житомирской области были разрушены жилые частные дома. Авианалету подверглись города Овруч и Коростень. Сообщается о жертвах и пострадавших среди мирного населения. Спасатели помогли детям выбраться из подвалов разрушенного здания.

В Коростене разрушены по меньшей мере 10 жилых домов. В Овруче пострадали 15 домов, пять из которых уничтожены целиком.

Ранее Фокус сообщал об эвакуации из Мариуполя. На 11 день войны горожанам так и не предоставили гуманитарный коридор для эвакуации населения. По словам местных жителей, город четвертый день кряду без воды и третий — без электроэнергии и тепла. Магазинные полки давно опустели.