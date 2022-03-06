РФ ракетами "Калібр" завдала удару по аеродрому у Вінниці (фото, відео)

Основний удар припав на аеродром Гавришівка, який тепер повністю зруйнований. Президент України вкотре закликав Захід закрити небо.

У Вінницькій області завдано удару по аеродрому Гавришівка. Про це радник міністра МВС України Антон Геращенко повідомив у Telegram-каналі.

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Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов заявив, що внаслідок ракетного обстрілу в районі Гавришівки було потрапляння у військовий об'єкт, і що зараз на місці працюють рятувальники.

[ + – ] Ракетний удар по аеродрому у Вінниці. [ + – ] Ракетний удар по аеродрому у Вінниці. [ + – ] Ракетний удар по аеродрому у Вінниці.

Надалі президент Володимир Зеленський уточнив, що ворог випустив по Вінницькому регіону приблизно вісім ракет і що основний удар припав на аеродром Гавришівка, який тепер зруйнований повністю.

"Вони продовжують знищувати нашу інфраструктуру, наше життя, яке будували ми, наші батьки, дідусі та бабусі, покоління українців", — заявив президент і вкотре закликав Захід закрити небо над Україною від усіх російських ракет, бойової авіації та всіх терористів.

"Якщо ви не дасте нам хоча б літаки, щоб ми могли самі себе захистити, то висновок лише один: ви також хочете, щоб нас повільно вбивали", — заявив Зеленський.

Існує думка, що це був удар ракетами "Калібр".

Сухопутні війська ЗСУ підтвердили обстріл аеропорту.

Нагадаємо, що вранці 6 березня під час авіаудару по Житомирській області було зруйновано житлові приватні будинки. Авіанальоту зазнали міста Овруч і Коростень. Повідомляється про жертв і постраждалих серед мирного населення. Рятувальники допомогли дітям вибратися із підвалів зруйнованої будівлі.

У Коростені зруйновано щонайменше 10 житлових будинків. В Овручі постраждали 15 будинків, п'ять з яких знищено.

Раніше Фокус повідомляв про евакуацію з Маріуполя. На 11-й день війни містянам так і не надали гуманітарний коридор для евакуації населення. За словами місцевих жителів, місто четвертий день без води і третій — без електроенергії та тепла. Магазинні полиці давно спорожніли.