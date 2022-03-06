Евакуація з Маріуполя: що відомо про гуманітарний коридор
У Маріуполі четвертий день немає води та третій день немає електроенергії і тепла, магазини давно порожні, пишуть мешканці обложеного міста.
На 11 день воєнних дій Маріуполь не отримав гуманітарний коридор для евакуації мирного населення. Місто продовжує залишатися в блокаді, але ситуація у ньому контрольована, повідомляє сайт 0629 з посиланням на начальника патрульної поліції Маріуполя Михайла Вершиніна.
Люди в Маріуполі живуть в укриттях, вони організувалися і допомагають одне одному.
"Люди у нас чудові. Вони трохи істерять, але істерика допомагає їм вижити. Люди швидко вчаться, і розуміють, що безпечне місце для них — це підвал або бомбосховище", — каже Вершинін.
Наразі в Маріуполі немає електроенергії, тепла, їжі та води. За словами Вершиніна, воду розраховують найближчим часом доставити до найбільш постраждалих районів Маріуполя.
Гуманітарні вантажі до Маріуполя поки не доставлені. У місті діють Національна поліція, Патрульна поліція та Нацгвардія. Вони допомагають зберігати порядок у Маріуполі. Місто знаходиться повністю під контролем української влади, незважаючи на спроби панікерів заявляти про те, що влада їх покинула.
Тим часом, Маріупольська міськрада повідомила, що з 12:00 у місті починається евакуація мирного населення.
У повідомленні наголошується, що додаткове сповіщення жителів міста проходитиме силами національної поліції.
Тим часом бойовики "ДНР" стверджують, що гуманітарний коридор у Маріуполі не відкривають "українські націоналісти".
Раніше Фокус повідомляв, що Маріуполь перебуває без зв'язку, електрики, тепла та води з 3 березня 2022 року. Гуманітарний коридор у місті не вдалося відкрити через бої, що йдуть у Запорізькій області.