11 день війни: наступу військ РФ на Миколаїв та Маріуполь не вдалося, Запоріжжя – "під прицілом"

Під Харковом збили ще один російський літак, а голова Миколаївської ОДА віджав у ворога трофейний Тигр. Ключове за день та цікаві деталі – в огляді Фокуса.

Як повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ України, попри втрати в особовому складі та техніці, ворог продовжує наступати з метою оточити Київ, Харків, Чернігів та Миколаїв. Також противник намагається вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей, а також створити сухопутний коридор із тимчасово окупованим Кримом.

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Війська РФ активно наступають на півдні України з метою забрати вихід до Чорного та Азовського моря. У заяві Генштабу йдеться, що противник витратив усі основні резерви та готує до відправлення додаткові підрозділи зі складу Східного, Центрального та Західного військових округів.

Наші війська продовжують обороняться. Зокрема оборонні бої йдуть у Донецькому, Слобожанському та Таврійському операційних районах. Механізовані частини ЗСУ ведуть оборону Харкова, Охтирки, Чернігова та Києва.

Загальні втрати ворога за 11 днів війни, згідно з повідомленням Генштабу України, становлять:

Понад 11 тисяч осіб особового складу

Танків — до 285

ББМ — 985

Артилерійських систем – 109

РСЗВ — 50

Об'єкти ППО — 21

Літаки — 44

Гелікоптери — 48

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4

Загальні втрати включають убитих, поранених, полонених та зниклих безвісти. Сторони війни можуть занижувати власні втрати та завищувати ворожі приблизно у 2-3 рази. Для оцінки втрат техніки варто використовувати ресурс Oryx, який верифікує дані на основі фото та відеозйомки.

За даними ресурсу, Росія втратила:

Танків — 111 (з них 31 знищено, 2 пошкоджено, 27 кинуто та 50 захоплено)

Літаків — 10 (усі знищені)

Вертольотів — 10 (7 знищено, 1 пошкоджено, 2 кинуто)

Миколаїв

За словами голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, вранці, 6 березня, війська РФ наступали на місто танками з боку аеродрому Кульбакине, де стався бій із нашими силами.

Також керівник Миколаївської ОДА написав, що вранці, 6 березня, стало відомо про загибель від уламків мами двох дітей, а молодий хлопець загинув через те, що взяв до рук снаряд. Але, за словами Кіма, ворог тікає та деморалізований.

Пізніше Кім повідомив, що тепер має свій власний трофейний "Тигр" у робочому стані.

"Готуйтесь окупанти. Будемо лупити вас вашою ж технікою", — написав Кім і розмістив відповідне відео.

Telegram-канал Типовий Миколаїв опублікував фотографії, на яких співробітники ДСНС Миколаївської області вилучають боєприпаси, які потрапили на територію домоволодіння після обстрілу.

Вночі з 5 на 6 березня під Миколаєвом було знищено артилерійський розрахунок ворога.

Суми

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook голова Сумської ОДА Дмитро Живицький станом на ранок 6 березня Охтирка залишилася без тепла через знищену ТЕЦ. Електроенергія та вода у місті частково є. У самих Сумах після авіаудару частково відновили подачу води та електрики. У Тростянці проблеми з водою, світлом та газом.

У Міноборони України показали результати боїв українських військ з військами РФ. На фото видно пошкоджену техніку ворога.

Харків

Згідно з повідомленням Telegram-канал Ressentiment, під Харковом збили російський Су-25. Пілот загинув.

Як повідомляє Telegram-канал Останній Блокпост у Харківській області, українські бійці захопили чергову партію російської техніки.

Маріуполь

Як повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, 6 березня на Маріупольському напрямку ЗСУ в результаті контратаки знищили 3 ворожі танки, 4 БМП, 2 "Тигри" та близько 30 ворогів.

Також у Міноборони заявили, що війська РФ намагаються взяти Ізюм силами до 2 батальйонно-тактичних груп. Але місто тримає оборону. Майже всю ніч супротивник вів вогонь із артилерійських систем. Також ворог здійснив кілька авіанальотів. Ракети та бомби влучили в центральні райони міста.

[ + – ] Червоною лінією вказано рубежі наступу військ РФ та бойовиків "ЛНР" у Харківській області. Карта намальована проросійським "блогером"

Запоріжжя

Згідно з повідомленням голови Запорізької ОДА Олександра Старуха, у Запорізькій області війська РФ трьома батальйонно-тактичними групами, із застосуванням артилерії, танків та авіації веде наступ на Запоріжжі в районі населених пунктів Любимівка, Малинівка, Пологи та Гуляйполе. Але просування ворога вдалося зупинити.

[ + – ] Червоною лінією вказані рубежі настання військ РФ та бойовиків "ДНР" у Запорізькій області. Карта намальована проросійським "блогером"

Київ

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, бої з військами РФ тривають біля Києва. Місто акумулює всі ресурси для оборони столиці.

"Сьогодні був на блокпостах, встановлених на в'їзді до Києва. Наші військові та тероборона перебувають у бойовій готовності і налаштовані зупинити ворога. Вони сказали, що захищатимуть Київ за будь-яку ціну", — написав Кличко у Facebook.

Нагадуємо, що РФ ракетами "Калібр" завдала удару по аеродрому Гавришівка у Вінниці. Внаслідок випущених 8 ракет аеродром повністю пошкоджений.

А в Житомирській області внаслідок авіанальоту зруйновано приватні будинки і є жертви.