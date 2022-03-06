РФ проводить приховану мобілізацію та посилює пропаганду про "звірства неофашистів"

Рекрутинг новобранців, стверджує Генштаб ЗСУ, проводиться на тлі втрат путінських військ та супроводжується пропагандою про "необхідність знищення фашизму".

Російське військове командування намагається поповнити свої резерви за допомогою новобранців. За даними Генштабу ЗСУ, у Краснодарському краї Росії почалася прихована мобілізація через те, що путінські війська зазнають втрат в Україні. Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ України.

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"У зв'язку зі значними втратами, які зазнали окупанти з початку війни, в Краснодарському краї розпочато приховану мобілізацію", — йдеться в оперативному зведенні пресслужби Генштабу. Зазначається, що рекрутингова кампанія проходить на тлі посиленої пропаганди про "звірства неофашистів і необхідність знищення фашизму".

Наразі, за повідомленнями генштабу ЗСУ, ворог, попри втрати особового складу та техніки, продовжує наступ і не залишає спроб взяти в оточення українські міста: Київ, Харків, Чернігів та Миколаїв. Також війська РФ намагаються вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей і пробити сухопутний коридор до окупованого Криму. Для цієї мети противник веде активний наступ на півдні для того, щоб отримати вихід до Чорного й Азовського морів.

Раніше Фокус повідомляв, що ракети, якими бомбили аеропорт у Вінниці, ймовірно, були випущені з морських платформ у Чорному морі через територію Придністров'я. Вдень 6 березня російська артилерія завдала удару вісьмома ракетами "Калібр" по території аеропорту в с. Гавришівка поряд з Вінницею.