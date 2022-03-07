Росія направила в Україну близько 100% бойової могутності, накопиченої для вторгнення, — Пентагон

США не бачать великого прогресу армії РФ у наступі і говорять про активне вербування Кремлем бойовиків із Сирії.

Президент Росії Володимир Путін направив до України близько 100% бойових сил, зосереджених на кордоні. Про це сказав 7 березня високопосадовець міністерства оборони США, пише американське видання Politico.

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Сполучені Штати не вірять, що РФ готується перекидати додаткові тактичні групи з інших частин країни, щоб зміцнити присутність в Україні, зазначив співрозмовник.

"Ми не спостерігаємо ознак того, що Путін збирається вийти за межі накопиченої бойової сили, яку він уже створив", — пояснив він.

У США не бачать великого прогресу армії РФ у наступі, незважаючи на деякі успіхи на півдні України.

Пентагон підтвердив інформацію газети The Wall Street Journal про те, що Кремль активно вербує бойовиків із Сирії для перекидання в Україну.

"Путіну треба покладатися на іноземних бойовиків, щоб поповнити військовий запас усередині України", — продовжив військовий.

Представник міністерства оборони США сказав, що Росія випустила по Україні понад 625 ракет. За його словами, у США вважають, що в Україні достатньо літаків та зенітного озброєння для захисту повітряного простору.

Зазначимо, що 3 березня у Пентагоні повідомляли про 90% російських військ в Україні, яких раніше Москва зібрала на кордоні.

Фокус уже писав, що російське командування намагається поповнити резерви армії через масові втрати в Україні та проводить приховану мобілізацію. Військових набирають шляхом посилення пропаганди про "звірства неофашистів і необхідність знищення фашизму".