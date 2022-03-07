Росія вербує сирійців для участі в міських боях в Україні — WSJ

Росія шукає допомоги в іноземних бойовиків для взяття українських міст, зокрема Києва.

Москва вербує сирійських бойовиків, які вміють вести бойові дії в міських умовах, для перекидання в Україну. Про це повідомляє видання Wall Street Journal із посиланням на чотирьох американських чиновників.

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За словами джерел, Росія, яка діє в Сирії з 2015 року, останніми днями вербує звідти бійців, сподіваючись, що їхній досвід ведення бойових дій у міських умовах допоможе захопити Київ і завдати нищівного удару по уряду України. Експерти вважають, що цей крок вказує на можливу ескалацію бойових дій у нашій країні.

Американські офіційні особи не назвали кількість бойовиків, однак зазначають, що деякі з них уже перебувають у Росію та готуються вступити у війну.

Проте, за інформацією видання, що базується в Дейр-ез-Зорі в Сирії, Росія пропонувала сирійцям від 200 до 300 доларів за те, щоб "поїхати в Україну та працювати охоронцями" протягом шести місяців.

Через те, що в Україну прибувають добровольці з інших країн, конфлікт може стати новим центром тяжіння для іноземних бойовиків, вважає Дженніфер Кафарелла, наукова співробітниця Інституту вивчення війни у Вашингтоні, округ Колумбія.

"Направлення Росією іноземних бойовиків із Сирії в Україну інтернаціоналізує війну в Україні і, отже, може пов'язати війну в Україні з ширшою міжрегіональною динамікою, особливо на Близькому Сході", — заявила вона.

Експерти зазначають, що сирійські бойовики провели майже десятиліття, борючись у міських умовах, тоді як російським військовим не вистачає подібних навичок.

У той же час Чарльз Лістер, експерт із Сирії з Інституту Близького Сходу у Вашингтоні, округ Колумбія, висловив думку, що загалом Москва не вважає сирійських бойовиків здатними вести бойові дії в міських умовах.

"Ввести сирійців в Україну — це все одно, що відправити марсіан воювати на Місяць. Вони не володіють мовою, і середовище зовсім інше", — вважає він.

Раніше Фокус повідомляв, що британський SAS і "котики" готуються евакуювати Зеленського, якщо він попросить. Елітні підрозділи вже перебувають у Литві, де проходять підготовку з українськими військовослужбовцями.