Британський SAS та "котики" готуються евакуювати Зеленського, якщо він попросить — ЗМІ

Британські таблоїди стверджують, що елітні підрозділи вже перебувають у Литві, де проходять підготовку з українськими військовослужбовцями.

70 британських солдатів з елітного підрозділу Особливої повітряної служби Британії (SAS) та 150 військових з елітного американського спецпідрозділу "морські котики" планують спецоперацію з евакуації президента України Володимира Зеленського з Києва. Про це повідомляє газета Daily Mail.

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За даними видання, український президент нібито стверджує, що пережив щонайменше три замахи з того часу, як Росія розпочала воєнне вторгнення в Україну. Імовірно, вони здійснювалися найманцями з угруповання "Вагнера" та чеченського спецназу. Однак, усі спроби ліквідувати Зеленського провалилися, оскільки подвійні агенти у ФСБ нібито попередили українську владу про замахи.

"Найімовірнішим розумним варіантом може бути переїзд Зеленського за межі Києва, де його можна буде забрати. У нас є літаки, але відстань критична", — цитує видання анонімного агента.

На думку журналістів, наразі спецпідрозділ, який готується евакуювати Зеленського, проходить підготовку разом з українськими військовослужбовцями на військовій базі у Литві. Щойно Зеленський погодиться провести спецоперацію, його мають вивезти за межі України, однак, у якому напрямку, невідомо.

Зазначимо, що в Офісі президента спростували інформацію про евакуацію Зеленського та про якісь його наміри залишити країну. Радник голови ОП Михайло Подоляк у коментарях виданню "Страна.ua" сказав, що подібні публікації таблоїдів потрібно сприймати як інформаційне вкидання.

"Для президента Зеленського особисто ніколи не було такого вибору — виїхати чи залишитися", — зазначив Подоляк.

Раніше повідомлялося, що 4 березня російські окупанти розповсюджували фейкову інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський покинув країну. Як повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, лідер держави перебуває в Києві разом зі своїм народом.

Видання The Times 4 березня повідомило, що українські спецслужби запобігли як мінімум трьом замахам на главу держави. Замах на Зеленського готувала група вагнерівців, яка прибула в Україну за п'ять тижнів до початку повномасштабного вторгнення.